ZA OVU ANINU TAJNU IZ SPOLJNOG SVETA ZORICA NIJE ZNALA! Pevačica u ŠOKU nakon saznanja sa kim je Ćurčićeva razgovarala napolju

Finale "Zadruge 6" održava se sutra, a Zorica Marković je sada, tik pred kraj rijalitija, iznela informacije koje su mnoge šokirale.

Ona je priznala da je ostala zatečena kada je čula da se Ana Ćurčić čula sa Dejanom Dragojevićem pre ulaska u Zadrugu.

foto: Printsceen Zadruga

- Zbog čega si mnogima trn u oku? - pitao je Darko.

- Možda zato što imam svoj stav. Iz srca sam sa ovom ženom. Budalaština! Nekad se Ana i ja smejemo na to. Ja je potpuno razumem, niti ona meni. ja znam šta ona meni priča, a za stolom se buni. Njima smeta šta god ja da uradim. S druge strane, ja nemam taj problem. prošla sam kroz neke stvari, kad izađe neka ona odluči, ja ću joj biti prijatelj. Kad sam tebi rekla malopre da sam ove godine najbolja, znači mesec dana nakon ulaska su me osudili da sam lopov. Ja sam znala da je Uroš uzeo. Oni su skupili neke ljude koji jedni drugima ne žele dobro. Drže se zato što su nemoćni. Ja nemam od čega da se perem. Niti sam imala se*s, niti sam obrukala svoju decu, psujem.. On o što sam rekla Mići, 12 godina. Godinama se skuplja i godinama spuštam loptu. Nije čovek išao da zapali ocu sveću ko zna koliko godina, to mi je rekao čovek u mojoj kafani - rekla je Zorica.

foto: Printscreen Zadruga

Šta se sve izdešavalo na pitanjima gledalaca? - pitao je Darko.

- Zanemela sam i ne mogu da verujem. Napad je bio ništa novo. Od kako Zvezdana nema oni su žešće počeli da napadaju ženu koja njima nije ništa uradila- rekla je Zorica.

Kurir.rs/ Alo

Bonus video:

00:59 Dejan Dragojević opleo po nevernicima