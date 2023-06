UZELA SAM BATERIJSKU LAMPU I UPERILA U NJIH Jovana Jeremić o švaleraciji i ŠOK SCENI: Uhvatila sam ih u kolima ispred kuće u Ljigu

Jovana Jeremić je iznela jasan stav o prevari, ali se i prisetila neprijatne situacije koja joj se dogodila ispred njene kuće u Ljigu.

"Znate moj stav, bolje budi gospođetina i idi, šta imaš da varaš", rekla je Jovana i dodala "valjda sam zato jednom i prekinula švaleraciju".

Jeremićva je otkrila da je ispred svoje kuće "nahvatala par u kolima".

"Videla sam ih, uzela tatinu baterijsku lampu i uperila u njih. Desilo se ispod mog prozora u Ljigu, rekoh verovatno se švalerišu. Znam da je ona nosila crne čarape, to sam videla. Kada sam uperila svetlo, trgli se, počeli brzo da se oblače. Volim da hvatam ljude u švalerskim akcijama", rekla je Jovana kod Ognjena Amidžića.

foto: Nemanja Nikolić

Jovana Jeremić bila je u braku sa političarem Vojislavom Miloševićem od 2018. do 2022. godine. Iz tog braka imaju jedno dete.

Vezu Jovane i Vojislava svojevremeno je pratio jedan skandal. Još dok se nisu venčali u medijima se pisalo kako je Vojislav prevario Jeremićevu, ali da mu je ona to oprostila, te su kasnije i osnovali porodicu.

foto: Printscreen

- Bilo je tu svačega. Meni je bitno da sam ja tu bila čista do kraja. Ja sam uvek iskrena i zato nemam problema. U toj priči nisam napravila grešku i ponosna sam na to. Ja sam prešla preko jedne stvari jer nisam želela da žrtvujem ljubav. Tu su se umešali neki ljudi koji su želeli da uruše moju sreću u datom trenutku - poručila je voditeljka tada.

Jovana je tada otkrila i kako se pomirila sa partnerom.

- On nije bio svesan sa kim se zabavlja, ja sam mnogo opasna žena. Obnovili smo celu priču, trebalo je vreme samo da sumiramo utiske. Lako je uništiti nešto ali treba naći pravu ljubav. Mene treba izdržati. Ja tada nisam mogla da verujem da se on meni nije javio na telefon, on koji je zeznuo stvar - izjavila je Jovana svojevremeno.

kurir.rs/blic