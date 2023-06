ODRASLI U BEDI, SAD PLIVAJU U PARAMA! Delili jedno jaje, najjeftiniju paštetu i parče hleba! Oni su prošli put od TRNJA do ZVEZDA!

Javne ličnosti žive kao bubreg u loju. Ali nije uvek bilo tako. Mnogi su u detinjstvu živeli teško, u siromaštvu. Danas je situacija totalno drugačija. Oni koji su nekada sastavljali kraj s krajem sada sebi mogu da priušte sve što požele. Luksuzne vile, stanove, satove, krpice, putovanja na egzotične destinacije...

Neki od njih su: Zorica Brunclik, Svetlana Seka Aleksić, Radiša Trajković Đani, Rada Manojlović, Vesna Đogani.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

Brunclikova je otkrila jednom prilikom da je u mladosti živela u bedi sa majkom, sestrama i bratom i da su jedva preživljavali.

- Bili smo mnogo siromašni, ma previše. Moj deda jeste odrastao u bogatstvu. Imao je sve što se poželeti može, ali su mu sve oduzeli posle rata. Roditelji su mi se razveli kada sam imala dve godine. Mama se mučila da bi nas othranila. Sećam se da je jedno jaje delila na nas četvoro. Uvek sam se pitala kako to da njeno jaje izgleda puno u tiganju. Onda mi je objasnila da stavi brašno i sodu bikarbonu. Ubijali smo se od toga, a jeli smo ga sa hlebom. Ne postoji ništa čega bih volela da se setim iz tog perioda, što ne znači da ga se stidim - ispričala je Zorica i dodala da je bila jako vezana za majku, a od svog prvog bakšiša kupila joj je poklon.

foto: Kurir televizija

- Ja sam od svog prvog bakšiša otišla u zlataru i kupila mami prsten, koji je nosila dokle god je bila živa - rekla je pevačica.

I Vesna Đogani je podlelia svoje iskustvo:

- Moja majka je morala da radi dva posla jer smo teško živele. Išla sam s njom da skupljam drva da bismo se ugrejale preko zime, što je bilo bezveze. Želela sam kao mala da imam grejanje, hranu, da ne budem gladna i da moja deca ne budu gladna. Sve ostalo ćemo kupiti i pozajmiti, život je takav da ne znate gde će vas odvesti - kazala je Vesna jednom prilikom.

foto: Printscreen/Instagram

Ona je na Instagramu pokazala trošnu kuću blizu mosta u kojoj je odrasla.

- Da, bila sam siromašna devojčica. Sa velikim snovima. Siromašna devojčica sa velikom maštom. Zar neko može da te osudi samo zato što si živela ispod mosta. Imala parče hleba i parče neba. Tužna sam zbog toga - rekla je ona.

Voditeljka emisije "Majke i snajke" na Kurir televiziji i pevačica Seka Aleksić više puta je pričala o teškom odrastanju:

- Vrlo mlada sam počela da nastupam kako bih pomogla majci da se izvučemo iz teškog života u koji smo zapali zbog rata. Ona i brat su išli na svaki moj nastup, a imala sam sreću da sam uvek imala muzičare koji su o meni brinuli kao o najrođenijoj. Bilo je tada, kao i danas, pijanih gostiju i nasrtljivih, ali moji najbliži su bili uz mene i čuvali me - pričala je i dodala da je bilo situacija kada je ostajala bez dinara.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Nije me bilo sramota što nekada nisam imala za užinu, ekskurzije, s tim sam naučila da se izborim i zbog toga sam danas jaka i ne dam na sebe i svoje. Živeli smo godinama u sobi koju nam je škola dala da koristimo, spavali smo na strunjačama, a šporet dobili na poklon. Tako da nemanje novca meni danas nije strano i taj osećaj nisam izgubila ni sada kada imam mnogo više. Bila sam srećna i tada i sada, to nije stanje mog novčanika, nego duha - istakla je pevačica.

Đani je jedan od najplaćenijih folkera, ali se i te kako namučio za svaki dinar:

- Bilo je trenutaka kada smo jeli samo leba i paštetu. I to onu najjeftiniju. Teško vreme bilo, rat, nemaština. Borva je bila, ali sad hvala Bogu se dobro radi i živi. Samo onaj ko je proživeo muku zna da ceni svaki dinar - ocenio je folker.

foto: Kurir televizija

Rada sa emocijom priča o detinjstvu:

- Kada nam je mama umrla, morali smo da spremimo 40 dana, sahranu. Jako smo se potrošili, za svako to lečenje, znaju ljudi koji se leče od najteže bolesti, koliko to košta. Mi smo se toliko uzajmili, tata je radio na pijaci. Ja sam morala da pevam devet dana posle sahrane, jer ide 40 dana i to mora da se spremi. Ja sam radila i nisam stigla da odbolujem, čini mi se da nikad nisam dovoljno otplakala jer sam ubrzo upisala i fakultet i usledile su "Zvezde Granda" i samo sam radila. Upadneš u mašinu, tada je bilo ludilo za "Zvezde Granda", mi smo imali turneju godinu i po dana, živeli smo u kombiju i radili svaki dan. Nakon toga, krenuli su hitovi i pozivi i ja sam bila u mašini. Taj rad me je spasao jer nisam imala kada da razmišljam i sada kada nisam radila sve me je stiglo i zato sam se povukla na neko vreme

Ljiljana Stanišić