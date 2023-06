"NIJE BILO PUNO PARA, IŠAO SAM NA MORE SVAKE TREĆE GODINE" Seksiju iz Crnog Ceraka život se skroz promenio: UŠTEDEO SAM ZA PLAC

Relja Despotović, poznatiji kao Seksi, koji je član grupe Crni Cerak, ostao je čvrsto da stoji na obe noge uprkos velikoj popularnosti, a zarađeni novac iskoristio je kako bi sebi i bližnjima obezbedio budućnost.

- Nije bilo puno para, a nije nam to ni trebalo da bismo bili srećni. Kada pričam sa osnovcima, vidim da su mnogo fokusirani na garderobu, ko nosi markirano, a ko ne, mi se time nismo opterećivali. Mi smo zezali onog ko je bio dobro obučen, nije bio nipodaštavan niko ko je bio siromašan. Nisam bio gladan, žedan, išao sam na ekskurzije i more svake druge, treće godine. Više su te stvari počele da mi smetaju kada sam postao tinejdžer - prisetio se Relja, te je dodao:

- I dalje kupujem patike od 200 evra i imam šest pari patika. Glupe stvari mi čine zadovoljstvo, malo skuplji sladoled, koji nisam mogao da imam kada sam bio mali. Uglavnom trošim pare na sitnice, jedino sam uštedeo za plac, otkupio sam ga nedavno i krećem da ga sređujem, da do sledećeg leta bude useljivo.

Reper već neko vreme živi sa devojkom, pevačicom Anastasijom Ićurup, i iskreno kaže da dele kućne poslove.

- Jednom nedeljno zajedno čistimo ceo stan. Ne ostavljam prljave čarape po podu. Jedino ne volim da perem sudove, sve ostalo mi nije problem. Kuvamo naizmenično, ja večeru uglavnom, a ona ručak. Smirio sam se i unormalio otkako smo zajedno, moji drugari vide da je Anastasija dobra za mene i ne zezaju me, sazreo sam na način na koji je trebalo. Anastasija se čuje sa mojom mamom više nego ja - rekao je Seksi kroz širok osmeh.

- U kraju me ljudi ne doživljavaju na takav način jer me poznaju godinama i tu imam mir. Hoću nekada da imam pet minuta da budem nervozan, a ako mi priđe dete da traži fotografiju, ono mi nije ništa krivo i ne smem da pokazujem tu nervozu, tako da biram kada i gde izlazim. Kada mi nije dan, onda i ne izlazim napolje, da me ne bi neko sreo - istakao je i dodao:

- Čim je popularnost krenula da izmiče kontroli, sužavao sam krug ljudi oko sebe, sveo sam se na drugare sa kojima sam odrastao. Nemam puno novih prijatelja.

Crni Cerak će nastupati na predstojećem Music week-u.

- Uzbuđen sam, ali dosta manje nego prošle godine, tada smo prvi put nastupali pred toliko ljudi i nismo se tome nadali, i sada smo se možda malo razmazili i navikli na dobre nastupe. Prošlog leta smo mnogo radili i lepo smo se uigrali - rekao je i dodao:

- Prvi i poslednji put sam imao tremu kada smo sami sebi organizovali prvi nastup u Barutani, možda je kasnije malo na Egzitu bilo treme i to je sve. Malo sam se uželeo kombija po sedam sati dnevno pet dana zaredom, ali videćemo kada dođe 5. jul kako ću da reagujem kada nas stignu nastupi.

