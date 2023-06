U toku je veliko superfinale "Zadruge 6", a na Rajskom ostvru je još 9 takmičara, među kojima se nalazi i Ana Ćurčić. Njen bivši suprug Zvezdan Slavnić se oglasio i podržao drugog takmičara.

Naime, on je okačio brojeve za glasanje za Ivana Marinkovića. I Ivan se i dalje nalazi na ostvru, a nama ostaje da ispratimo hoće li Zvezdanova podrška uticati na to da se on bolje plasira od Ane.

