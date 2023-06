"MOGLA SAM DA POGINEM ILI OSTANEM NEPOKRETNA" Barbara Bobak se prisetila stravičnog UDESA: Sve se desilo u SEKUNDI!

Barbara Bobak doživela je jezivu saobraćajnu nesreću u kojoj joj je auto smrskan, od kada je počela na život da gleda drugačije.

Iako je pevačica prošla bez posledica, trenutke dok se vozilo prevrtao bez kontrole ne može da zaboravi, a danas taj nemili događaj smatra dragocenim iskustvom.

foto: Pritnscreen

– Kada je sve to prošlo, ta bolnica, taj pregled i sreća da mi ništa nije bilo na čemu zahvaljujem Bogu, shvatila sam mnoge stvari. To me je navelo da treba da usporim, da više obraćam pažnju na okolinu, pa i u toj vožnji koja je deo svakodnevnog života. Ja sam neobazrivo vozila i to je navelo da u sekundi može da vam se okrene ili završi život – priča Bobakova koja uprkos svojoj nemarnosti nije bila krivac u ovom udesu.

– Tada sam mogla da poginem ili da ostanem nepokretna. Tako sam se isprevrtala, a nije bila moja krivica. Pukla mi je guma i samo mi je izleteo auto. U tim momentima adrenalina, nisam bila svesna šta se dešava, dok sam se prevrtala u glavi mi je bilo: „Jao, jel moguće da se meni ovo dešava“, ni u jednom trenutku nije smrt i povreda opcija, samo to pitanje: „Zašto sad ovo?“. Moj mozak tako radi da ja sklonim opasnost i razmišljam kako da se izvučem i to je to– ispričala je Barbara u emisiji „Bez filtera sa Saro Miom“.

foto: Kurir Televizija

Podsetimo, pevačica je u istoj emisiji priznala kako ima problem sa organizovanjem svojih finansija koje često troši na gluposti zbog čega je upravljanje istim dodelila odgovornom članu porodice.

– Zadužila sam oca da mi čuva pare. On mi daje na kašikicu koliko mi treba, ostalo ide na štedni račun da se skućim, pošto sam i dalje pod kirijom, pa radima na tome - iskrena je Barbara.

Kurir.rs/ Grandonline