OTVORILE SE KAO NIKAD! Vesna, Afrika i Ljupka otkrile svoje male tajne iz PRIVATNOG ŽIVOTA, ovo niko nije očekivao!

Vesna Đogani, Sandra Afrika i Ljupka Stević napravile su pravu feštu u emisiji "Divan šou" kod voditelja Ivana Gajića.

Pevačice su uživale u studiju Kurir televizije i otkrile manje poznate detalje iz svog života. Konkretno, Vesna se odmah na početku prisetila dela detinjstva koji je provela u Zvečanskoj.

foto: Kurir Televizija

- Nisam odrasla u domu, ali jedan kratak period detinjstva provela sam u Zvečanskoj. Prijatelji koji su radili s mamom u firmi su me usvojili i krstili, bila sam malo kod mame i malo kod kumova. Tada je bilo teško i grozno. I život s mamom je bio težak. Ove nove generacije to ne znaju, ali u tom periodu bivše Jugoslavije, kad sam ja bila mala, samohrane majke i njihova deca bili su zapostavljeni... Ja sam imala sreću i volju, borbu za život, željna svega i svačega, ali to su bile lekcije. Posle drugog albuma sa Đoletom mogla sam sebi da kupim stan, ali prvi ili drugi nastup... Kaže on meni, biće to sve dobro, i krene tako i krenu dobro ljudi da reaguju na mene. On je procenio da će biti okej i davao mi je dosta love. Imala sam 22 godine i rekoh, hoću da trajem dugo jer mi se baš sviđa, i tako sam nastavila da radim i uspela da kupim stan, a simbol sigurnosti bili su mi zamrzivač i frižider. Verujte da sam se plašila da mi neko ne ukrade moj frižider! - rekla je kroz osmeh.

foto: Printscreen/Instagram

S druge strane, Afrika je priznala da je trebalo da se uda za fudbalera s kojim je obnovila ljubav: - Trebalo je da se udam za Vladimira Volkova. Napravili smo spisak zvanica, ali izjalovilo se. Eto, to se desilo - otkrila je. Domaćina je interesovalo kako su zaradile prvi honorar: - Sećam se prvog honorara od dinara do dinara, koliko sam tačno zaradila. Sa Ćirom sam pevala u nekom klubu u Cirihu. Otišli smo kući i dan-danas taj novac moj menadžer Mikiša čuva. Nije potrošen nijedan dinar, nijedan evro, to mi je kao talija, Mikiša sve meša s tim prvim honorarom, da se množi. Vesna je zaradila deset maraka jer je držala časove u grupi kod tadašnjeg bračnog para Đoleta i Slađe, dok je Stevićeva imala negativno iskustvo:

foto: printscreen instagram

- Prvi honorar mi je bio u Požarevcu. Nemam lepo iskustvo, jer me tada sabotirala koleginica, nisam imala ni mikrofon. Pevala sam tridesetak pesama, pre toga sam imala iskustva u folkloru, nije htela da mi ustupi mikrofon, rekla mi je da mekećem i pitala me kako sam se to obukla. Izvređala me, nije želela da mi pomogne. Strašno - rekla je Ljupka.

Ljiljana Stanišić

