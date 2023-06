ZBOG SUDA MARIJE KULIĆ NIKOME NEĆE BITI DOBRO! Priznala da li se čula sa Ivanom Marinkovićem, pa brutalno oplela po Ani i Aleks!

Posle završene šeste sezone rijalitija "Zadruga", bivša učesnica Marija Kulić istakla je da nije srećna što je Aleksandra Nikolić odnela pobedu, pa otkrila da li je Ivan Marinković, otac Marijinog unuka, stupio u kontakt sa sinom.

Tokom boravka u rijalitiju javnost je mogla videti da se Ivan MArinković zbližio sa svojim sinom, sa kojim do tada nije imao nikakav kontakt, a sada je Marija otkrila da li je i nakon izlaša iz rijalitija zainteresovan za malog Željka.

- Ivan je zvao, tražio je Željka na video poziv, Željko se igra, pa će večeras pre spavanja da ga pozove da se vide, lepo je raspoložen - otkrila je Marija i pohvalila Miljaninog bivšeg partnera da je mnogo bolji jer je prestao da konzumira alkohol.

Kulićka ne krije nezadovoljstvo povodom Aleksandrine pobede, te naglašava da ni Ana Ćurčić, drugoplasirana učesnica, nije zaslužila pobedu.

- Ovo je katastrofa, svi smo znali da će Aleksandra pobediti. Miljana i ja smo to znale kao i svi - rekla je Marija za "Espreso" i dodala:

- Ivan se promenio mnogo, totalno je drugi čovek otkako ne pije alkohol. Dobro je kad čovek malo popije, popijemo svi kad je neko veselje ali on je baš pio, on se nije treznio od jutra do sutra i onda nije mogao racionalno da razmišlja, a sada je hvala Bogu kako treba i nadam se da će da bude kako treba - završila je Marija.