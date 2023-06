PRVE REAKCIJE ANE ĆURČIĆ NA SPOLJNJI SVET! Sve o susretu sa sinom i Acom Bulićem, evo šta kaže o kumi Mileni Kačavendi!

Ana Ćurčić, drugoplasirana zadrugarka u šestoj sezoni rijaliti šou-programa "Zadruga", uključila se u lajv na Instagramu kako bi se zahvalila svojoj podršci.

foto: Petar Aleksić

- Dobro sam. Iscrpljena sam jako, ali sam dobro. Hvala svim ženama koje su prepoznale moju priču i podržale me. Nije mi bilo lako. Ko me je razumeo - razumeo me je, a ko nije - šta ćemo mu sad? - poručila je Ana, a zatim se osvrnula na sina Luku.

foto: Printscreen

- Luka neće da da svoj Instagram nalog. Vidim da mi mnoge od vas poručuju da bi volele da im bude zet. Znate li vi koliko mi takvih ponuda imamo? (smeh)

foto: Petar Aleksić

- Aca spava - odgovorila je Ćurčićeva i na pitanje o Draganu Buliću Aci, bivšem emotivnom partneru koji ju je dočekao na imanju u Šimanovcima, a zatim se osvrnula i na kumu Milenu Kačavendu, čije je priče u javnosti demantovala, poručujući da ne zna zbog čega je ispričala sve te neistinite stvari u medijima.

foto: Printscreen

- Pustite kumu. Kuma se borila na svoj način. Naravno, kuma je kraljica - istakla je nekadašnja zadrugarka, pri čemu su mnogi u komentarima diskutovali o ironiji u njenom glasu dok je izgovarala ove reči.

foto: Petar Aleksić

- Eto, to je to. Samo sam želela da se zahvalim svima na podršci. To mi znači jako puno. Moram još malo da se odmorim, naspavam i dođem sebi, pa ćemo uskoro pričati malo duže - zaključila je Ana.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi