MERLIN PROGOVORIO O ODNOSU SA SUPRUGOM! Dan mu ne počinje lepo kada se ovo desi, a ovo kaže o PENZIJI: NAMĆOR sam, UMREĆU na BINI

Pevač Dino Merlin već dugi niz godi na je u skladnom braku sa suprugom Amelom, sa kojom ima dvoje dece, ćerku i sina. Kako kaže, nema poseban recept za srećan brak jer mu je jedino bitno da mu je supruga zdravstveno dobro.

- Najviše volim da moju ljubav ne boli glava. Ona ima migrene, vrlo često je boli glava. Kada provirim u njenu sobu i vidim da je boli glava, tad dan nije počeo lepo - iskreno kaže Dino.

Pevač je otkrio i da je težak za saradnju, kao i da gotovo nikad nije zadovoljan.

- Pojedini iz ekipe me trpe još od 1998. godine, a to je veliki uspeh, kad jednog ovakvog namćora kao što sam ja cela ta ekipa podnosi. Znaju da tražim maksimum, ja skoro pa nikad nisam zadovoljan. Uvek tražim više, uvek tražim dalje. Devica sam u horoskopu i moji problemi su nerešivi - kroz smeh kaže Merlin koji ne može da zamisli da jednog dana ode u penziju.

- Znate oni dani kada se umorite i kada vam je dosta svega, svi imamo loše dane, onda pomislim: "Ma šta će meni sve ovo? Možda bi bilo dobro odmarati se malo, ploviti i okopavati baštu". Ali, kada radite ovako nešto nemoguće je razmišljati o penziji, tako da mislim da ću ja umreti na bini. Nisam siguran da mogu ikada da napustim gitaru, pesmu i taj osećaj izlaska na binu i podelu tih emocija - kaže on.

Pevač nastavlja svoju muzičku turneju, a za koji dan će nastupiti u Crnoj Gori.

- Puno radimo, vredni smo. Imam sreće da imam dobru ekipu. To je ogromna ekipa ljudi koji odgovorno pristupaju svakom koncertu. Zbog destinacije koja je stvarno posebna, to je onda zahtevnije i već dugo se spremamo za koncert. Mislim da ćemo uspeti da napravimo nešto drugačije, pre svega nešto što na neki način mene održava u mom mentalnom i duhovnom životu i da znam da sam spremio nešto novo - priča Merlin.

Na konstataciju da se primećuje da je posebno povezan sa crnogorskom publikom, popularni muzičar odgovara.

- Teško je to objasniti, na počecima kada je to bilo jako teško, u Crnoj Gori sam bio jako dobro prihvaćen. Prvi stadion u svom životu sam radio u Podgorici. Vrlo sam emotivno povezan, jednostavno ta publika je bila sa mnom kad je bilo najteže. U počecima kada to nije bilo u svilenim gaćama da tako kažem, bili su tu kada se borilo za komad hleba, kada smo putovali u starim fićinim kombijima da bismo radili ono što volimo. Ovo nije toliko posao koliko je poziv. Ne možete da sednete da pišete pesmu da biste radili ili zaradili, morate imati nešto više od toga - zaključuje Dino Merlin gostujući na E televiziji.

LJUDI VOLE BAJKE, ZATO ME ZOVU ČAROBNJAK Merlin ističe da ga publika godinama doživljava kao čarobnjaka zbog emocija prouzrokovanim njegovim nežnim ljubavnim baladama. - Ljudi me zbog tog Merlin ceo život zovu Čarobnjak. Ja to ne razumem, mada pomalo razumem jer ljudi vole bajke i čarolije - priča i dodaje: - Ja sam vam jedan teški radnik koji svakodnevno radi sa svojim timom. Kako u ovom i ovakvom svetu jednostavno izdržati sve ovo breme?

