SVE TAJNE ESTRADE, UMETNOSTI I NOVCA: Legendarni harmonikaši u novom SCENIRANJU gaze predrasude i stvaraju MAGIJU!

U novom izdanju emisije "Sceniranje", Vanja Camović razgovaraće sa tri legende, tri harmonikaša koji su svoj život posvetili umetnosti, Aleksandrom Sofronijevićem, Mirkom Kodićem i Mišom Mijatovićem.

Muzičari će govoriti o svojim prvim koracima, problemima, ali i najlepšim detaljima iz svog života i posla.

Novac i finansije su jedna od najčešćih tema kada je estrada u pitanju, a Sofronijević će otkriti sve predrasude kada je bakšiš u pitanju, ali i razne anegdote sa nastupa.

- Saživiš se sa svakom vibracoijm instrumenta. Kada uđeš u te daske i te tonove, to postane deo tebe i ti si u tom trenutku potpuno van sebe. Nekada ljudi priđu i žele da te časte a ti si u fazonu: "Nemoj sada, pusti me, sad mi je lepo, nemoj sada nda me prekidaš". Nešto se desi i mi se tako uživimo i povežemo, ceo život smo radili da bi taj trenutak živeli i stalno preživljavali - govori Aca.

U novom izdanju emisije Sceniranje, osim tajni estrade, uživaćete i u kvalitetnoj narodnoj muzici, jer ovaj trio kada se spoji stvara ozbiljnu magiju.

Kompletan intervju sa legendarnim harmonikašima pogledajte u emisiji Sceniranje, ekskluzivno na Kurir televiziji u nedelju 11.maja od 20 časova.

