HASAN DUDIĆ POCRVENEO OD MUKE ZBOG LEPE LUKIĆ: Razvlačim 30.000 dinara ceo mesec, a Lepa se rasipa sa 300.000!

Hasan Dudić jadikovao je da živi od penzije koju jedva razvuče na mesec dana, dok se njegova koleginica Lepa Lukić hvali da potroši tri penzije na mesečnom nivou. Dva estradna umetnika gostovala su u emisiji "Posle ručka", gde se pevač žalio, pričajući o mizernoj penziji, koja iznosi oko 30.000 dinara, a s druge strane, pored njega u studiju sedela je kraljica narodne muzike, koja često ističe da prima čak tri penzije, koje, kad se saberu, iznose oko 300.000.

Tokom emisije, Lepa Lukić se sve vreme hvalila kako su joj primanja visoka i kako ne mora da se snebiva.

- Ja nemam veze s penzionerima, jesam u tim godinama, ali družim se s mladima. Ja sam u penziji pune 23 godine. Ništa ne tražim, ja sam zadovoljna. Tri penzije imam. Sve sam zaslužila. Ja sam nacionalnu dobila sa zaslugom. U statusu estradnog umetnika sam 25 godina, a pre toga sam bila običan estradni umetnik. Tako sam dobila veću osnovicu za penziju. Ja mogu da trošim jednu penziju nedeljno, ne moram da se ustežem. Jednu u iznosu od 107.000, kao osnovna penzija, koju sam zaslužila radnim stažom, drugu, nacionalnu penziju, koju mi je dodelila država, u iznosu od 73.000 dinara, i treću, u iznosu od 1.250 evra koju dobijam iz Kanade, a koju sam nasledila od pokojnog muža. Imam i poneki nastup - rekla je iskreno Lepa, ne razmišljajući da ima njenih kolega koje jedva spajaju kraj s krajem, a jedan od njih je upravo i Hasan Dudić, koji je odmah imao odgovor na pevačicino hvalisanje.

- Lepa ima nameru da živi do 107. godine. Ja nemam tri penzije. Nemam ni nacionalnu. Imam samo ovu, koju sam uplaćivao od 15. godine. To je za mene za jedan dan. Odem u kafanu i potrošim celu penziju. To je 30 i nešto hiljada. Nikad ne dam da neko plati u kafani. Ja sam aplicirao za nacionalnu penziju. Prihvatili su me kao nikoga. Ja sam istaknuti umetnik. Mene dve godine vuku. Dobijaju ljudi koji nemaju veze. Očekujem da ću uskoro dobiti nacionalnu penziju. Pevao sam. Imam zlatne ploče, zlatne mikrofone. Imam međunarodne festivale. Mnogo hitova sam napisao. Otpevam negde, pa zaradim nešto pored penzije. Ljudi me zovu. Jedno vreme me ljudi nisu zvali jer su mislili da sam bolestan. Odem kod ljudi kada slave, žele mene. Ja s njima sednem, pijem i oni mene na kraju počaste.

Lepa Lukić nije imala komentar na ove insinuacije kolege da će ona živeti preko sto godina, ali ni na njegovo jadikovanje da jedva spaja kraj krajem, dok ona troši oko 300.000 dinara mesečno.

