ZOLA BEZ SLAĐE OTIŠAO U DERVENTU! Video njene OBJAVE, razočarao se, a sad Lazićka otkriva DETALJE veze sa Miljaninim bivšim

Odnos Slađane Lazić i Lazara Čolića Zole u ''Zadruzi 6'' bio je pod budnim okom javnosti, a česte turbulencije među njima, činile su da se ozvaničenje same veze bude nezvesno.

Da li ste Zola i ti odlučili da date šansu svojoj ljubavi i uplovite u emotivnu vezu?

Nas dvoje nismo zajedno, ali me je zvao danas, kako bi me pitao kada ću doći u Devrventu. Zaljubila sam se, ali je on stalno u nekoj gužvi, što ne menja činjenicu da smo stalno u kontaktu. Jedva čekam da odem kod njega. Želela bih odmah, ali to sad nije moguće. Moj otac je oduševljen Zolom, nije mu jasno što mu nisam pružila šansu u ''Zadruzi''. Zoli smetaju moje objave na ''Instagramu'', verovatno na njega utiču loši komentari koje dobije od svojih fanova.

Da li misliš da pokušava da se distancira od tebe, s obzirom na to da je više puta istivao da nema poverenja u tebe?

Nisam mu ni u rijalitiju verovala da želi da bude sa mnom, zato što je želeo da imamo se*s, kako bih mu dokazala ljubav. Svesna sam svog izgleda, znam da mu se dopadam, a za nešto više od toga, moramo boje da se usaglasimo. On je emotivno hendikepiran nakon veze koja ga je osakatila, ali sam spremna da ga sačekam. Želim da ga čekam, ali nisam sigurna u njega. Čujemo se, moj otac podržava naš odnos, ali nadam se da sve ovo neće ostati na rečima.

Tvoj otac je dao blagosov vašem odnosu, da li je pozvao Zolu u vaš porodični dom?

Jeste, pozvao ga je da dođe odmag nakon superfinala, ali to nije bilo moguće, jer je Zola želeo da vidi majku, što je normalno. Moj otac zna da kad nešto odlučim, da sam u to sigurna. Plašila sam se da će nakon našeg rastanka krenuti svojim putem, ali me je demantovao, javlja mi se stalno. Sad ostaje samo da vidimo kako će se ova priča odvijati.

