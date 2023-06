TAJNA LJUBAV MOĆNIKA IZ PODZEMLJA I POZNATE VODITELJKE! Ljiljana Stanišić otkriva: On je GROMADA, beži od medija ko đavo od krsta

Novinarka Kurira Ljiljana Stanišić najavila je šta čitaoci mogu očekivati u sutrašnjoj rubrici "Abronoša" na portalu Kurir. rs.

- Jedan veliki moćnik iz sveta podzemlja odlepio je za poznatom voditeljkom, a i ona za njim. Šta će tu da bude videćemo, ali s obzirom da sam ih videla zajedno, moguće da će biti mnogo toga - rekla je Stanišič u emisiji Puls Srbije i dodala:

01:16 TAJNA LJUBAV MOĆNIKA IZ PODZEMLJA I POZNATE VODITELJKE! Ljljana Stanišić otkriva: On je GROMADA, a beži od medija ko đavo od krsta

- Nisu očekivali da ću se ja pojaviti na tom restoranu. Ona me je odmah kontaktirala i pravdala se da se slučajno zatekla na tom mestu. On je veoma moćan u tom nekom svetu, ali ne želi javno da se eksponira. Beži od medija kao đavo od krsta. Zaista je jedna prava gromada, tako da me ne čudi što je ona odlepila za njim.

Na pitaje voditelja Ivana Gajića da li je ona već udata, a on oženjen odgovorila je.

- Ona je ni tamo ni ovamo, ali je u formalnom braku. Istražićemo mi to malo detaljnije.

Abronoša je rubrika na portalu Kurir.rs. gde svakog utorka možete pročitati razne zanimljive priče i pikanterije iz sveta poznatih, s tim da se ne pominju njihova imena, ali često moguće pogoditi o kome se radi.

Više detalja o odnosu tajanstvenog moćnika i voditeljke saznajte i sutrašnjoj abronoši.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.