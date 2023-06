TAJNO VENČANJE BIVŠE ZVEZDE GRANDA Pevačica stala na ludi kamen, evo ko je bio na CEREMONIJI

Aleksandra Tadić Cipka, bivšla Zvezda Granda, udala se medijske pompe, a i gala slavlja.

- Cipka je udata, ali svoj privatni život čuva od očiju javnosti. Nije bilo svadbe jer nisam videla sebe kao mladu. Na venčanju su bili samo kumovi i mi. Na svadbi sam navikla da budem samo pevačica, ne i mlada. Mogu samo da kažem da sam sveže u braku - kazala je Cipka.

Pevačica ne krije da nije protivnik estetskih korekcija, te da je na sebi korigovala sve što joj se nije dopadalo.

Radila sam sve ono što sam želela, ne zato što imam komplekse, već zato što mislim da je ovako lepše. Sve je urađeno sa merom, bar ja tako mislim. Nemam problem da kažem to, sve je jasno. Sve dok bude hirurgija napredovala ja ću ići na botokse, tretmane - izjavila je Aleksandra. Podsetimo, postoji zanimljiva priča kako je Cipka dobila svoj nadimak.

- Jedno vreme je bilo zabranjeno da me zovu Cipka, ali sam sada vratila. Sada sam samo Aleksandra Cipka. Cipka je moj nadimak iz detinjstva, dobila sam ga po jednom slatkom proizvodu i vremenom kako sam odrastala ljudima je bilo zanimljivije da me zovu Čipka, zato sam odlučila da ga sklonim. Međutim, Saša Popović je naredio da vratim nadimak i samo me je pitao: "Znaš li ti koliko je novca uloženo u Cipku?" Zato sam ponovo vratila nadimak Cipka - rekla je pevačica za medije.

