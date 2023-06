ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Operisana vara muža s bliskim saradnikom Roki istukao dečka svoje ćerke

I ove nedelje sveže informacije. Tek što su se dogodile. Ajme meni, ne znam od čega da počnem. Najbolje od početka. Najpre ćemo se pozabaviti jednom estradnom zvezdom. Zvaćemo je Operisana. E, ona je u braku, srećna i zadovoljna, naravno za javnost, a u stvari nesrećna do bola. Muž joj je takođe poznat, priznat, ali ona ga vara sa saradnikom. I to ne bilo kojim, nego svojom desnom rukom. Zajedno odlaze na putovanja, ali kad su na službenom putu, ne slikaju se zajedno. Operisana se slika isključivo kad ide u inostranstvo sa životnim saputnikom i naslednicima. Kako drugačije. Pa gde ima švaler da se pokazuje. Nigde! Tako je kako je. Švaler je toliko odlepio za njom da nema svoj život. Nije oženjen i nema nameru da se ženi, i maksimalno joj je na usluzi. Lepo mu je, uživa u svim blagodetima koje ima uz nju. Niko ga ništa ne pita, a sve mu ide od ruke. Operisanoj jedino smeta što, umesto da živi s njim, mora da izigrava domaćicu, ženu majku i kraljicu. Teško je to. Pitanje je koliko će to potrajati, ali dok se kotrlja, ne treba ih dirati. Imaju odličan paravan jer su saradnici, a samo mali broj ljudi zna šta se valja iza brega.

foto: Kurir štampano

A sada da malo skoknemo do Novog Sada. Tako blizu, a tako daleko. Uspešni biznismen Roki izmaltretirao je dečka svoje ćerke. Roki ne može da podnese što je njegova mezimica odrasla i što se zaljubila. Problem je što je taj dečko malo problematičan. Pravi tatin sin. Pravi probleme, mangup, druži se sa žestokim momcima, a maloj to prija, ali ne i Rokiju. Zato je uzeo stvar u svoje ruke. Ćerki, koja je zvezda na društvenim mrežama, zabranio je korišćenje interneta, a njega je sačekao posle izlaska i izvukao mu uši. Bio je to skandal velikih razmera. Svi o tome pričaju u Srpskoj Atini. Nezgodan Roki. Ima i on burnu prošlost sa našim starletama, pa zna čovek šta se dešava i kako njegova ljubimica može da završi. Sad se čeka reakcija malog i njegove porodice. Biće tu belaja, kad vam vaša abronošica kaže. Do tada idem malo u čaršiju da vidim šta se zbiva. Niko od javnih ličnosti ne miruje, to je sigurno.

foto: Kurir

02:44 TEODORA DŽEHVEROVIĆ OTKRILA zašto nije prošla u Zvezdama granda: BILO JE MNOGO SUZA! Samo JEDNA osoba u žiriju je verovala u nju