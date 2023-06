KOMŠIJE OTKRILE NOVE DRAMATIČNE DETALJE IZ ĐENOVIĆA! Roditelji najurili Anđelu, ne žele da vide Zvezdana, a ovako je šetala ulicom

Anđela Đuričić, koja je diskvalifikovana iz Zadruge zbog divljačkog napada na Maju Marinković, brže-bolje se vratila iz Crne Gore u Srbiju. Crnogorka je tek dve nedelje posle izbacivanja iz rijalitija otišla u Đenoviće da se vidi sa roditeljima, ali su je, kako kaže komšija, skoro proterali odatle.

- Ma ona je proterana odavde. Došla je tu na valjda dan, čuo sam da se šepurila, a vala joj niko nije hteo joj se javi. Moja žena je sklonila poglede od nje, nije htela ni da je pozdravi - rekao nam je komšija koji nije bio nimalo raspoložen da priča o njoj.

- Nemojte me pitati. Muka je to, kao da je moja, obrukala nas je. Nisam ja to gledao, ali svi pričaju šta je radila - rekao je i teškim koracima se udaljio od nas.

- Ma čula sam da se odmah vratila za Beograd. Nju nije briga uopšte što su njeni protiv onog Zvezdana. Ne žele tog ni da vide u Đenovićima. Ne bih ni ja volela da ga sretnem. Čula sam da njeni ne žele nikad u Đenoviće da dođe - rekla je Mara, starija žena, koju smo sreli nekoliko stotina metara od Anđeline kuće.

Mlađi ne žele da pričaju o Đuričićevoj, jedan mladić nam je rekao da je ona išla s njim u školu i da je bila sasvim drugačija, kao što je bila u prvoj sezoni rijalitija kad se pojavila, a ovakvu Anđelu, slobodnih shvatanja, nije poznavao.

Podsetimo, Anđelu je na aerodromu, po dolasku u Crnu Goru, dočekao brat. Nakon toga, Anđela se video snimkom oglasila iz kuće, ali zajedničke fotografije sa roditeljima nije delila.

