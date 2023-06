ALEKS CARU RADI IZA LEĐA! Kada sazna za ovo, Filip će je odmah ostaviti, evo šta je uradila čim je izašla iz Zadruge

Aleksandra Nikolić po izlasku iz "Zadruge" navodno je odmah pozvala Dejana Dragojevića, i tako zabila nož u leđa sadašnjem dečku Filipu Caru iza leđa.

Pobednica šeste sezone rijalitija "Zadruga" jedva je dočekala da dođe do telefona da bi se javila bivšem dečku koga je najstrašnije ponizila i prevarila na imanju u Šimanovcima. Ona sada želi da se ponovo zbliži s njim i da sve bude kao pre. Navodno je shvatila da je pogrešila i da njeno srce pripada sinu Biljane Dragojević.

foto: Nenad Kostić, ATA images

Aleks želi da se ponovo zbliži s njim i da sve bude kao pre. Navodno je shvatila da je pogrešila i da njeno srce pripada sinu Biljane Dragojević.

- Aleksandra Nikolić se još sastavlja sama sa sobom, devet meseci je bila van života. Imala je onu operaciju, zamenu silikona, onda to što je javno ostavila Dejana. Mnogo toga je preživela. Kada je sela kod kuće sa majkom i sestrom, sumirala utiske, one su joj rekle da joj je Dejan bio kao pas veran dok ona nije počela priču s Carem. Kako je čak i njima pomagao. Zalagao se za njih. Gledala je snimke, zgadila se samoj sebi zbog svega. Car nema prebijene pare, a plus, veliki je neradnik, ne zna ništa da radi. Dejan je kreativan i vredan, od dinara pravi dva, sve su to faktori koje je uzela u obzir - počinje izvor blizak starleti i pobednici "Zadruge 6", a onda nastavlja s aktuelnim dešavanjima.

foto: Petar Aleksić

- Nije prošlo ni dva dana od izlaska, ona je odmah rešila da se javi Dejanu. Shvatila je da se emocije nisu ugasile kada je ušla na njegov Instagram i videla objave. Rešila je da mu se javi. Naravno, pisala mu je prvo s lažnog Instagram profila, a onda i s novog broja. Opipava puls i njegovu reakciju. Aleks je Dejanu rekla da je sve stvari s Filipom pred kamerama radila jer je znala da će to biti skandal i da će tako da izbije u prvi plan.. Ona je svesna da pored Cara nema budućnosti i perspektivu. Pored Dejana je procvetala i imala je sve. On je od jedne etiketirane animir-devojke napravio damu - nastavlja izvor blizak rijaliti-paru.

- Aleks je svesna da Car kod nje vidi korist, pare, njenu popularnost. Ima tu strasti, ali on nije zaljubljen. "Ne želim da prokockam ove pare. Znam da ću pored Cara da ostanem bez dinara, a da bi mi Dejan pomogao da napavim još više para. Nikad nisam prestajala da ga volim, samo je daljina učinila svoje. Kad vidim sliku njegovu, ja se sva tresem'' - rekla je ona jednoj prijateljici.

foto: Printscreen

- Sada radi na tome da Dejan omekša i da dođe do prvog susreta. Pričali su. Pre dva dana su se dogovorili da se vide, nasamo, negde gde ih niko neće videti. Car nema pojma šta mu Aleks kuva iza leđa i da želi da se pomiri s Dejanom. To će za njega da bude opasan udarac. Ma ima da bude haos. Aleks želi pomirenje i neće odustati - završava izvor.

Kurir.rs/Republika.rs

Bonus video:

08:42 Maja Marinkovic - Volela bih da Ana pobedi, Aleksandra je foliran