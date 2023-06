"ANA STREPI DA ĆE JE ZVEZDAN NAĆI, PLAŠI SE" Ćurčićeva stalno menja lokacije stanovanja, samo ONU znaju gde će PRESPAVATI

Bivša učesnica "Zadruge" Ana Ćurčić otkako je napustila "Zadrugu" stalno menja lokacije na kojima boravi jer nije sigurna u svoju bezbednost i plaši se da bi njen bivši suprug Zvezdan Slavnić navodno mogao da joj naudi.

Ana je postala učesnik rijalitiju nakon što ju je nevenčani suprug Zvezdan Slavnić u "Zadruzi" prevario sa 22 godine mlađom takmičarkom Anđelom Đuričić. Tada je Ana Ćurčić u ispovesti iznela šokantne detalje o svom odnosu sa Zvezdanom Slavniće, te tvrdila da ju je fizički i psihički maltretirao.

Izvor blizak Ani Ćurčić otkrio je da se ona još nije oporavila od višemesečnog boravka u Beloj kući.

foto: Petar Aleksić

- Ana je i dalje jako umorna, kaže da će joj trebati dosta vremena da se odmori, naspava i oporavi. U "Zadruzi" je svašta preživela, ali je imala Zoricu uz sebe, koja je uz nju i sada. Istina je da se redovno čuju, ostale su bliske i posle izlaska. Iskreno, drago joj je što se sve konačno završilo i što je ponovo sa najdražima, ali nije ni pretpostavljala da ima ovoliki broj fanova i podrške - otkrio je izvor, pa rekao da Ćurčićeva, otkako je izašla iz "Zadruge", svakodnevno strepi i plaši se da joj Zvezdan Slavnić ne naudi.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ana se čuje sa svima i tako znamo da je dobro, ali trenutno samo najmiliji znaju gde boravi. Posle "Zadruge" je promenila mesto stanovanja i želi da to ostane tajna, jer se brine za svoju bezbednost. Ana je žrtva nasilja i koliko god tvrdi da se ne plaši Zvezdana, ne želi da ponovo proživljava bilo kakav vid maltretiranja. Ne želi da dođe do bilo kakvog kontakta sa njim jer strahuje da je njegovo neoglašavanje samo "zatišje pred buru". Ona je sa njim dosta propatila, iako je sebe predstavila kao jaku i hrabru ženu, Ana je bila sa nasilnikom i to je ostavilo posledice, sada bukvalno živi u strahu za svoju bezbednost. Zato sada želi da bude apsolutno sigurna da Zvezdan ne može da joj naudi, zbog toga menja lokacije i krije gde se nalazi.

Ana Ćurčić potvrdila je tvrdnje, ali nije želela da dalje komentariše ništa vezano sa bivšeg partnera.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

kurir.rs/blic

