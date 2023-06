"PUNOG SRCA SAM GA PRIJAVILA NADLEŽNIM OPRGANIMA" Ana o Zvezdanu Slavniću i borbi protiv nasilja nad ženama: Dokazaću istinu!

Ana Ćurčić osvojila je drugo mesto u rijalitiju "Zadruga 6". Anu je u pomenutom šou programu nevenčani muž Zvezdan Slavnić prevario sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić, a tokom njenog boravka je imala brojne sukobe sa Zvezdanom. Kako kaže, oni će se uskoro naći na sudu.

- Sumirali su se utisci i još se sumiraju, mnogo sam bolje nego što sam bila. Aca Bulić je moja velika podrška i prijatelj, hvala Bogu pa ga imam - rekla je Ana na početku, a onda je spomenula kumu Milenu Kačavendu i njene izjave dok je boravila u rijalitiju.

- Što se tiče Milene ona se borila na njen način, po meni je prešla granicu, to je njen način. Naravno da se nećemo posvađati, ne znam ko to može da očekuje - rekla je Ana.

Ćurčićeva je progovorila o deci i susretu sa njima nakon izlaska iz "Zaduge".

- Sa sinom ste videli susret, sa ćerkom je bilo baš baš lepo. Strahovala sam zbog svega, tu smo zajedno. Nisu mi ništa zamerili, mi smo jedno. Jako teško smo podneli sve to, svi se oporavljamo - rekla je ona, a onda progovorila o Zvezdanu i tužbama koje se spremaju.

- Majka mi je rekla da pokažem i dokažem svoju istinu. Imam slobodu govora. Ja sam advokate uzela, ne želim bez njih da radim ništa. To mi je primarni cilj, da se fokusiram na to. O tome ću pričati javno, nemam ja šta da krijem. Zvezdana ću kontaktirati samo preko suda i nadležnih organa. Tužbe se pripremaju za sve za šta godinama nisam imala hrabrosti. Moja borba tek sledi, pravda je spora ali dostižna. Nije mi bilo teško da ga prijavim nadležnim organima, sa zadovoljstvom sam to uradila i punog srca. Slavnićima je najdraže što nisam pobedila u rijalitiju. Anđeli i njemu želim sve najbolje, što dalje od mene i moje porodice - rekla je ona.

U emisiji "Amidž šou" takođe je otkrila detalje svoje odluke da se pozabavi nasiljem koje je godinama trpela od Zvezdana Slavnića, ali progovorila i o svom učešću u Zadruzi.

- Ušla sam da pokažem svoju istinu, ali Slavnić je sve učinio kao i uvek da izmanipuliše moju priču i okrene sve u svoju korist. Ja bih da kažem javno sada, da ja jesam žrtva nasilja Zvezdana Slavnića i detaljno ću se baviti time uskoro. Angažovala sam advokate i sve ću uraditi da dokažem svoju istinu. Slušala sam šta je govorio njegov otac i ostali, ali jedino je tačno da ja jesam bila žrtva. Sve u svoje vreme baviću se time tek i obavestiću vas o svemu. Želim ozbiljlno da se posvetim borbi protiv nasilja nad ženama - rekla je Ćurčićeva u emisiji.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

