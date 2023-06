Popularni pevač prepoznatljivog šarma, Rade Jorović, govorio je u razgovoru sa Ivanom Gajićem u emisiji Puls Srbije o teškoj saobraćajnoj nesreći koju je doživeo pre više od 20 godina.

Sudeći po njegovim rečima radi se o iznenadnom usesu koji se dogodio iznenada, a pevač nij u stanju ni danas da se seti kako je do samog udesa došlo.

00:46 IMAO SAM POTRES MOZGA, JEDVA SAM ŽIV OSTAO! Rade Jorović doživeo TEŠKU nesreću: Ne mogu da se setim kako je do toga došlo

- Imao sa težak udes pre dvadeset godina, negde u blizini Požarevca. Ni do današnjih dana ne mogu da se setim kako je došlo do toga. Znam samo da sam se isprevrtao kolima, imao sam potres mozga, nekoliko lomova i jedva sam živ ostao. Za sada nema posledica i vid mi se malo povratio na levo oko, što me radujue. Nisam išao ni na kakve intervencije. Bio sam kod lekara i oni su mi savetovali da ništa ne diram, jer to može da se sredi samo po sebi, što je urodilo plodom - rekao je Jorović.

