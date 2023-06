"GLEDA ME U OČI I LAŽE" Nela Bijanić progovorila o traumatičnom iskustvu i PREVARI muža: Kad sam se ja razvela, sve žene mogu!

Nela Bijanić više do deset godina bila je u braku sa estradnim menadžerom Rajkom Mijanovićem.

Pevačica iz pomenutog braka ima sina Olivera Mijanovića, koji se dugo bavio tenisom, a onda preko noći odlučio da započne muzičku karijeru. Olivera smo imali prilike da gledamo u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“ gde je napravio svoje prve muzičke korake.

Nela je ispričala kako je izgledao trenutak kada je shvatila da je muž vara, ali i šta je osećala u tom trenutku.

„Ja kada sam se udala mislila sam da je to kraj, ja sam spustila roletne i to je tako. Nisam ja iz te priče, te prevare, ja kada sam sa jednim, ja sam sa jednim. Sedi druže da popričamo, ako ne može više onda ideš i zdravo, zdrava komunikacija je bitna. Možda je on tu postupio neljudski, a preko prevare ne želim da pređem. Imamo zajedničku imovinu, sina, snajku, unuke. Patrijahalno sam vaspitana, ali često kažem: kada sam se ja razvela – sve žene na svetu mogu. Naravno da nisam zaslužila, teško sam podnela jer sam bila zatečena.“

Nela ističe da joj je intuicija govorila da nešto nije u redu.

„Ne volim što imam izraženu intuiciju. Advokat kaže ‘što manje znaš, manje te boli glava’, ali ja tačno znam kada mu zazvoni telefon kada ide da radi, a kada ide tamo negde. Gleda me u oči i laže, ja sedim kod kuće i znam sve, znate kad je Bog na vašoj strani. Moje pravo ime je Danijela, a to znači – Bog je moj sudija i jedini. Ja sam ulagala u svoju karijeru ostala sam sa 10 dinara, gazila sam, znala sam da će se vratiti, ostaješ sa 10 dinara ali sutra ti Bog da, ne ostavlja te“, izjavila je Nela Bijanić.

