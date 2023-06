MIRKA OKO VRATA I NA RUCI NOSI JEDAN AUTO! Glumica se pojavila u javnosti sa nakitom i satom od 68.380 €! Sve pršti od GLAMURA

Mirka Vasiljević je poznata kao neko ko prati modu, te je uvek u skladu s trendovima.

Sudeći po izdanju u kom se nedavno pojavila na snimanju emisije "Magazin In", posebno je slaba na nakit i to onaj najskupljih i najpoznatijih juvelirskih kuća na svetu - "Van Klif i Arpels" i "Kartije". Tako je ona na sebi imala ogrlicu i narukvice ova dva brenda u vrednosti od vrtoglavih 52.000 evra, a uz to je ponela i sat brenda "roleks" od 16.000 evra.

foto: Printscreen Youtube

Naime, glumica je na svojim rukama nosila dve "kartije lav" narukvice od 8.000 i 5.150 evra, kao i model u obliku eksera, čija je cena 8.650 evra. Inače, "kartije lav" narukvica jedan je od najpopularnijih komada nakita. Radi se o kultnoj narukvici koja je u 2017. bila najguglaniji komad nakita na svetu. Nosile su je Elizabet Tejlor i Rièard Barton, Stiv Mekvin i Sofija Loren. Na prstu je nosila i prsten, simbolične cene od "samo" 2.880 evra.

foto: Printscreen Youtube

Na svom vratu Mirka je nosila "van klif alhambra" ogrlicu od žutog zlata, čija je cena 15.600 evra, a uz nju je ukombinovala i isti model narukvice, čija je cena 12.100 evra.

Dakle, ukupna cena nakita koji je na sebi tog dana imala Mirka bila je 52.380, a kada se na taj iznos doda i cena sata od 16.000 evra, dolazi se do neverovatnih 68.380 evra.

Kurir.rs/A. Panić

