OGLASIO SE ZVEZDAN SLAVNIĆ NAKON NAVODA DA ĆE ZBOG ANE BITI UHAPŠEN: Nasilja nije bilo!

Ana Ćurčić prijavila je bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića nakon izlaska iz "Zadruge" za psihičko i fizičko nasilje koje je pretrpela u rijalitiju, a koje je, kako kaže, trpela i prethodnih godina dok su bili u vanbračnoj zajednici.

foto: Petar Aleksić

Kako je Zvezdan povratnik, zbog još jednog krivičnog dela u nizu - nasilničkog ponašanja, sada mu ponovo preti zatvorska kazna.

On je u rijalitiju u više navrata nasrnuo na nju, a postoje i snimci koji to i dokazuju, a on kaže da nasilja nije bilo.

- Nije istina, nasilja nije bilo. Jeste bilo turbulento svakako, ali nasilja ne, ljudi su videli - rekao je on.

foto: Beta/Milan Timotić, Instagram/zvezdan_slavnic, screenshot

- Ja cu možda podneti tužbu protiv nje, na kraju, zbog svih laži koje je iznosila protiv mene - dodao je Slavnić.

Zvezdan je istakao da još uvek nije dobio zabranu prilaska.

Podsetimo, on je u rijaliti programu "Zadruga" više puta razjareno nasrtao na nju, gurao, bacao joj stvari, prevrtao krevet na kom je ležala, a jednom je i iz sve snage udario pesnicom pored njene glave. Uz sve to, Ana je proživela psihičku torturu.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić, ATAImages

- Zbog svega što se izdešavalo, znate i sami, gledali ste, rešila sam da ga tužim. Okupila sam tim advokata, prikupljamo još uvek video snimke i dokaze, ali bi trebalo da zabrana prilaska stupi na snagu kroz par dana. Sad sam trenutno prezauzeta, ne stižem da se posvetim samo tome, ali će biti krivično gonjen i za sve laži koje je iznosio - rekla je Ana.

Prijavite nasilje Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192 koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011 besplatan poziv radnim danima 10-19 časova, 011 2769-466, radnim danima 10-19 časova, 062 304-560 noću 19-10 časova

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:06 Ovde se krio Zvezdan Slavnić posle pljačke teške 1,3 miliona