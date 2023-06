Adil Maksutović promovisao je novu pesmu kao najavu za predstojeći album. Budući da je već duže vremena prisutan na muzičkoj sceni zanimalo nas je kad planira da napravi sledeći koncert.

- Što se tiče velikih koncerata, iskren da budem, nemam u planu ništa. Kad su klubovi u pitanju, radim do kraja godine. Voleo bih da je već renoviran Sava centar, koji je po mojoj meri i senzibilitetu. Da ljudi sednu u fotelju i da me slušaju. Nemam planove za Arenama i ne znam kakvim prostorima, skroman sam, pa ne znam je li to vrlina ili mana - kaže Adil.

Bez dlake na jeziku govorio je i na temu nepojavljivanja u televizijskim emisijama.

02:49 NE ZANIMA ME DA GOSTUJEM U IZLIZANIM EMISIJAMA Adil isprozivao kolege, pa otkrio: Ovo je moje OMILJENO MESTO za koncerte

- Moja muzika nije za Arene, Ušća i Mrakane. Imam respekt za ljude koji su to uradili, ali nadam se da ću uskoro moći opet da se družim s publikom u Sava centru. Ne mogu da kažem za sebe da sam u ilegali. Ne želim da se pojavljujem u izlizanim emisijama, što zbog tema, što zbog gostiju. Nije mi važno da li ću biti i u najgledanijim emisijama, jer moja publika ne gleda TV u 11 uveče - kaže Adil.

