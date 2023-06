OVO JE POZADINA BRUTALNOG NASILJA NAD ŽENOM SLOBE RADANOVIĆA: Bivši muž je napao dok je smirivala uznemireno dete: ŠOK DETALJI

Domaća javnost i dalje je u šoku nakon što je u emisiji "Paparaco lov" objavljen jeziv snimak na kome se vidi kako je Jelenu Radanović bivši suprug izvukao iz automobila i bacio na zemlju, nakon čega je ona zbog povreda završila u Urgentnom centru.

Kako saznajemo od dobroobaveštenog izvora, do ovog incidenta je došlo, kako se može naslutiti i na osnovu samog snimka, kad je bivši Jelenin suprug došao da od nje preuzme njihovog zajedničkog sina. Međutim, uznemireno dete nije htelo da krene sa ocem, pa ga je Jelena, dok mu je vezivala pojas na zadnjem sedištu, smirivala objašnjavajući mu da je i ona tu i da će, ako je potrebno, krenuti s njim i da ga neće ostaviti samog. Te reči su, objašnjava naš izvor, toliko iznervirale bivšeg Jeleninog muža da ju je mučki izvukao iz vozila i bacio na zemlju, a što je zabeleženo na jednoj od kamera komšija koji žive u kući neposredno pored Jelene i njenog supruga, pevača Slobe Radanovića, u Višnjičkoj banji.

Jelena je, nakon što je pretrpela nasilje od bivšeg muža, zbog povreda koje je tom prilikom zadobila otišla u Urgentni centar u pratnji sestre Maje kako bi je doktori pregledali i ustanovili stepen povreda. Kako se dalje vidi na šokantnom snimku, ona se zatim u pratnji advokata uputila ka policijskoj stanici kako bi s dokazima i lekarskom dokumentacijom prijavila bivšeg supruga za nasilje.

Inače, Jelena je, još otkad je odlučila da napusti bivšeg supruga i razvede se od njega, imala velike probleme u odnosu i komunikaciji s njim. Prema našim saznanjima, on ju je prvi put prijavio Centru za socijalni rad odmah nakon venčanja sa Slobom.

U jednoj od prijava, navodno je naveo da Jelena iskorišćava njihovu zajedničku decu i da ih vodi na mesta gde će biti prisutni mediji kako bi ih snimali i fotografisali, te da joj je samo bitna popularnost. On je takođe navodno tvrdio i da Radanovićeva ne brine o deci i da ih zanemaruje, zbog čega je ona više puta išla u Centar i policiju, pa i u poodmakloj trudnoći, kako bi iznela svoju stranu priče i negirala sve navode bivšeg supruga.

- Otkad sam napustila bivšeg muža, stalno sam na sudovima, na kojima pokušava da izbegne plaćanje alimentacije, pozivana sam u policiju zbog njegovih raznih lažnih prijava, a u Centar za socijalni rad i dalje idem da odgovaram na pitanja. Trudna sam išla u sve ove institucije. Doživela sam mnogo nepotrebnog stresa. I za kraj da kažem da sam sama kriva, niste mi ga vi birali, ja sam. Čovek se tokom braka obogatio, pa je mislio da može da me udara, vara i psihički uništava jer nema šanse da odem od miliona, naročito s detetom koje ima posebne potrebe. Odluka da se razvedem je najteža i najhrabrija u mom životu. Zato me je Bog nagradio Slobom - napisala je Jelena na društvenim mrežama nakon što se saznalo da je fizički napadnuta od strane bivšeg supruga.

Prijavite nasilje!

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da svaki vid nasilja u porodici prijave policiji besplatnim pozivom na broj telefona 0800 100 600 ili 192, koji su sve vreme dostupni. Savetovalište protiv nasilja u porodici - SOS telefon i sigurna kuća 0800-011-011, besplatan poziv radnim danima od 10 do 19 časova, 011/2769-466 radnim danima od 10 do 19 časova, 062/304-560 od 10 do 19 časova.