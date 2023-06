"POBEDA U TAKMIČENJU NIŠTA NE ZNAČI" Mirza Selimović progovorio o AGONIJI nakon Zvezda Granda, pa spomenuo NJU: Ona me često zove

Mirza Selimović proslavio se učešćem i pobedom u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a sada je progovorio o tome koliko je teško proslaviti se na estradi, kao i sa kime je od kolega izgradio prijateljstvo.

Otkako je deo javne muzičke scene, što je skoro deceniju, Mirza se nikada nije našao u žiži javnosti zbog skandala ili javnih sukoba, a sada je otkrio da li je nekada morao da pristane na neke situacije koje mu nisu prijale.

- Nisam ja tako izabrao, jednostavno sam takav. Nikad nisam voleo ni da se namećem ni da pravim neke kompromise, da radim neke stvari u kojima se osećam nelagodno. Još je bolje ako te prihvate ljudi takvog, pa ne moraš da budeš nešto što nisi - kaže Mirza.

Kao "Zvezda Granda" osetio je na svojoj koži koliko je teško probiti se pored toliko mladih pevača:

- Nakon takmičenja tek kreće agonija. I kad izađeš kao pobednik, to ti ništa ne znači, malo će te ljudi više gledati, novinari pratiti, to je lepo, ali ako nemaš pesmu da te ljudi poistovete sa njom, onda kreće da se pada, dolazi nova sezona i nažalost to je tako. Uvek pokušavam da razumem mlađe generacije, govorio sam im da ne treba visoko da lete, jer pad ume da bude zeznut, najbolja je neka sredina.

Među kolegama je stekao veliki broj prijatelja, ali ipak postoji jedna koleginica koju je izdvojio kao onu koja mu je najdraža.

- Milica Todorović. Ona mene često zove, ja nju, verovatno bi to bila ona. Mi smo i pre dueta imali dobar odnos, generalno sa svim kolegama sam takav, ali Milica je neko sa kim često pričam i po par sati, jadam se malo ja njoj, ona meni. Lepo je imati takvog prijatelja - kaže Mirza za "24sedam".

Mnogi pevači pokrenuli su privatne biznise kojim se bave pored pevanja, a koji im je dodatni izvor prihoda, a evo šta Selimović o tome:

- Voleo bih, ali nemam ideju šta bi to bilo. Ja sam završio građevinski fakultet, iako me nikad to nije privlačilo da radim, ali da moram... Volim i životinje, pa bih možda bio veterinar da nisam pevač. Imao sam sreću što mi je Bog dao ovaj talenat da ga plasiram i uveseljavam ljude širom sveta - ističe pevač.

