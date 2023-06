"ZANIMAJU GA SAMO ŽENE I NJIHOV DONJI VEŠ" Ana Ćurčić ocrnila bivšeg svekra: Evo kakve SLIKE Moka Slavnić šalje damama!

Ana Ćurčić, koja je osvojila drugo mesto u Zadruzi, u koju je ušla zbog javne prevare nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića, izavala haos svojim izjavama i ocrnila je Moku Slavnića, bivšeg svekra.

- O Moki sam tek spremna da pričam. U telefonu imam toliko toga, ali o tome ću tek. On je vrhunski sportista, ali ja ću da pričam o Moki Slavniću privatno. Da ga vidim, ne bih ga ni pljunula, nije zaslužio. Biće tužen za mnoge stvari. Imam argumente. Slavičina izdaja me je pogodila, to me je ubilo. Ja sam sa Zvezdanom 13 godina, sa Mokom sam bila na jednom ručku i tri pića. Nikad nije došao kod nas na ručak, nismo se porodično družili. On je nikakav otac, nikakav deda. On je ego manijak, igrao je rijaliti, govorio je takve laži, dete ukopao još više. Takvim monstruoznim stvarima se bavio. Nije vodio računa o detetu, sa 14 godina ga je pustio na ulicu, boli ga uvo za unuku, ali je toliko dobar čovek, da će da usvoji Anđelu. Ko je ovde lud? - govorila je Ana.

foto: Printscreen Premijera - Vikend specijal

- Naravno da treba da se povuče sa društvenih mreža, to mu je najpamentije. Ja ću da kažem ko je Moka Slavnić, čime se bavi, kakve poruke i slike šalje. Svakakve slike šalje, voli da se... Čovek je seksualni manijak, samo ga žene zanimaju, donji veš žena. Kad mu se neko lepo javi, on tu vidi nešto. Čovek ima mišljenje da je svemoguć, jer je Moka Slavnić. On i njegov sin imaju slične osobine - poručila je Ćurčićeva o bivšem svekru.

kurir.rs