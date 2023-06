MARKO KON OTVORIO DUŠU PRED KAMERAMA KURIR TV - Otkrio istinu o nasilju nad ćerkom: Nije imala ni 7 godina, a OVAKO JE POČELO...

Kompozitor Marko Kon u emisiji "Realna priča" kod Isidore Lukić na Kurir televiziji otkrio svoju Realnu priču.

Iako je na muzičkoj sceni gotovo 30 godina, malo se zna o njegovim počecima, brojnim saradnjama, ali i privatnom životu.

Ove subote odlučio je da ispriča svoju priču.

Govorio je o tome kako je hteo da se bavi matematikom, a ne muzikom, kako je slučajno od hobija napravio posao, o najlepšim saradnjama poput one sa Marinkom Madžgaljem i Flamingosima, ali i o ne tako lepim trenucima iz života.

Kon se osvrnuo na nedavne tragedije koje su zadesile našu zemlju pa je pomenuo i kako je njegova ćerka pretrpela vršnjačko nasilje.

- Imali smo strašnu traumu raspada Jugoslavije, pa smo posle toga imali bombardovanje, koje je takođe, traumatična stvar, pa ubistvo premijera Zorana Đinđića, pa smo ušli u neki "mirniji" period - započeo je Kon, objasnivši:

- Vratili smo se u sve iskonske strahove, kojih smo se taman rešili. Dimitrije Vojinov, moj dobar prijatelj je rekao "možda namere nisu bile terorističke, ali posledice jesu". Osećamo se kao da smo pretrpeli strašan teroristički napad, posle kojeg niko više nije siguran. Neposredno pre toga, desilo se vršnjačko nasilje sa mojim detetom, i mi smo spremili izjavu sa mojim detetom koju smo hteli da objavimo upravo trećeg maja. I tu smo stali... - rekao je Kon.

Njegova lična situacija, je "izašla" javno, kako on kaže, radi zaštite sve dece, koliko je to moguće.

- Slučajno i neplanirano je to izašlo javno. Mi smo javni ljudi i bavimo se medijima, i drugog oružja nemamo. Prosto, nalazimo se u trenutku kada je neophodno zaštiti najmlađe, svu decu koliko god je to moguće. Naše se medijsko istupanje tumači na razne načine, ali nije upereno protiv škole, ni protiv roditelja deteta sa kojim je Klara imala problem. Našli smo se u situaciji u kojoj sve deluje kao da nema izlaza, odnosno mehanizma - rekao je.

Najvažnijim je, u nastavku, naglasio da ne želi da ugrozi neko drugo dete, dok štiti svoje.

- Time što štitim svoje dete, ne daje mi pravo da neko drugo dete ugrozim. Prvi sukob bio je na početku školske godine. U pitanju je drugi razred. Klara još nije imala 7 godina, kada se to sve desilo. Počelo je sa šamarom i otimanjem užine. Moja reakcija je bila da pozovemo roditelje tog deteta i da ih pozovemo da se družimo u parku van škole, da spojimo decu u nekim koliko - toliko kontrolisanim uslovima. To su dečje stvari, hajde da "ispeglamo" to, jer oni treba da idu u školu još osam godina! Taj dečak je prestao nasiljem nad njom, ali ne i nad drugom decom - ispričao je.

Škola je preduzela sve, u zakonskim okvirima, ali je Kon svestan, da su već zakoračili u nešto sa čim ne mogu sami da se nose.

- Učitelj, ili nastavnik ako se dvoje dece biju, on ne sme da ih razdvoji, jer je to ugrožavanje dece, ne smeš ni da vičeš na decu! To je zvanično i tako je u zakonu. Ima još toga što nama deluje sumanuto. Na primer, dete od 1 - 4 razreda osnovne škole, ne sme da padne na popravni, bez saglasnosti oba roditelja. Škola je postala samo obrazovna ustanova, a ne vaspitno - obrazovna ustanova. Nastavnom kadru je oduzeto svako pravo. Nemaju pravo da dete pošalju kod psihologa, ne smeju da ga izbace sa časa... - kazao je.

Suludom situacijom, nazvao je to porodično iskustvo - tj iskustvo ćerke, zaključivši:

- Hoću da koliko god je u mogućnosti, škola garantuje bezbednost. Teško je pričati u ovom trenutku. Kada su deca u školi, to je jedini trenutak kada neko od roditelja nije sa njima. U svakom trenutku smo mi roditelji odgovorni šta ono radi. Ali kada nije sa mnom, onda sam tu "štafetu" predao nekom, a ako taj neko nema nikakvo zakonsko ovlašćenje da radi svoj posao, onda smo kao društvo u problemu! Nešto mora. Ne kažem da treba da dobiješ dnevnikom po glavi od učitelja, ali pravo nije okean bez obale i nosi određene obaveze. Meni kao laiku pada na pamet - suspenzija đaka. Izvoli, napolje... Maloj deci je potrebno vođstvo - zaključio je Kon.

Voditeljka Isidora Lukić, dopunila je Konove reči, izjavom:

- Imam osećaj da smo u toj velikoj želji da zaštitimo decu i da ona imaju svoja prava, doveli njih u problem, i to je zaključak na kojem svi treba da radimo.

