ANASTASIJA I GUDELJ POSETILI OCA PREDRAGA POPOVIĆA: Divan su par, ljubav pobeđuje sve!

Otac Predrag Popović podelio je na društvenim mrežama, gde ga prati preko 300.000 ljudi, da su ga posetili mlada pevačica Anastasija Ražnatović i njen partner, fudbaler Nemanja Gudelj.

foto: EPA/Jose Manuel Vidal, Nemanja Nikolić

- Odgovornost prema svetu je velika. Onaj ko nije odgovoran, to je onaj koji ne voli. Kada voliš onda se sam stavljaš ispred drugog i to shvataš kao odgovornost ljubavi. Mladi danas žele ljubav bez odgovornosti. Ne znam ko ih je prevario da to tako može. Nema sreće u tome. Zato mi je uvek drago kad upoznam one koji se iskreno vole i shvataju svoje uloge u ljubavi, braku i svetu. Nemanja i Anastasija su divan par i siguran sam da ih zmije životne neće namamiti u neki pogrešan smer. Kako sam tako siguran? Pa upravo zato jer su odgovorni prema Bogu, jedno prema drugome i prema pozivima kojima se bave - naveo je otac Predrag Popović, jerej SPC.

foto: Printskrin

- Imamo mi divnu omladinu i divne mlade ljude koji su zvezde svojih roditelja i Boga, i neka ih i On sve čuva i vodi kroz život. Mislim da je konačno došlo vreme da se vratimo na prave vrednosti, a to ćemo moći ako priče nas starijih mlađi primene. Zato se vi stariji ne srdite na mlađe i kad nešto pogreše, već da ih podržimo u dobrom trudu njihovom. Mladost ostaje na svetu dok u starosti se bere plod mladosti. Molimo se za mlade da bi se oni molili za nas. Jer uzalud je naš trud ako seme ne valja. Uzalud se ore i zemlja sprema ako je seme jalovo. Svako seme koje u sebi nema klicu Boga je jalovo i bačeno uzalud u zemlju. Zato kad vidimo da mladi idu za Bogom u ime ljubavi, odajmo počast tome i objavimo svetu, jer je tako ugodno Bogu našemu. Amor omnia vincit! Ljubav pobeđuje sve! - dodao je na svom Instagram profilu, uz fotografije sa Anastasijom i Nemanjom.

Fofotgrafiju pogledajte OVDE.

foto: Instagram/Printscreen

Anastasija i Nemanja su, podsetimo, nedavno izgubili bebu, a tužnu vest Gudelj je saopštio na društvenim mrežama. Anastasija je tada bila u petom mesecu trudnoće.