"NAKON ŠEST MESECI ON JE PREMINUO" Snežana Đurišić o najbolnijem trenutku u životu: Za ovo mesto me vežu posebne emocije

Snežana Đurišić ispričala je da je za emisiju "NIkad nije kasno" vežu posebne emocije jer je njen otac tu nastupao šest meseci pre smrti.

Majka Snežane Đurišić pre nekoliko godina učestvovala je u ovoj emisiji, a sada se pevačica prisetila tog perioda i evocirala uspomene na oca.

- Moja mama je jedna izvorna, duhovita žena i ja sam znala da će to biti dobro u svakom smislu te reči, a tako je i bilo. Ispoljila se njena neposrednost, pre svega iskrenost i bilo je zabavno. Ova emisija mi je posebna i zato što je u njoj bio moj pokojni otac. Nakon šest meseci, on je preminuo i zbog toga me za ovo mesto vežu posebne emocije - istakla je Snežana

Na pitanje da li bi se i sama prijavila u emisiju "Nikad nije kasno" da nije uspela da ostavari uspešnu, dugogodišnju muzičku karijeru, Snežana je bez oklevanja odgovorila.

- Naravno da bih, zašto da ne? Ovde je bitno što iza vas stoji jedan odličan, profesionalni orkestar, a to je za svakog pevača posebno olakšanje - rekla je ona.

