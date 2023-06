ANA VADI KECA IZ RUKAVA NA SUĐENJU SA ZVEZDANOM: To će biti DOKAZ! Otkrila i da joj bivši cimeri smeštaju: Javljeno mi je ...

Ana Ćurčić otkrila kakve dokaze je spremila protiv Zvezdana na sudu. Ana je gostovala u emisiji "Premijera vikend specijal" pa otkrila i kako se oseća nedelju i po dana nakon finala gde je osvojila drugo mesto.

Kakav je utisak na sve što se dešavalo i superfinalnoj noći? Kako sve izgleda kad je prošlo skoro dve nedelje? - upitala je voditeljka.

- Ja sam završila sve što se tiče rijalitija, ali izgleda da rijalitiji učesnici nisu, pa smo to videli u "Narod pita". Samo napred, ja svoja posla gledam. Dočeklao me je dosta stvari, bavim se stvarima koje se tiču pravih tužbi. Nastavljen je rijaliti posle rijaltiija, nemam iskustva sa tim i iznenadila sam se. Ja se izvinjavam gledaocima u moje i Zoričino ime. Javljeno mi je da se okupkjaju i da sede i da mene žele da predstave kao lažova i kockara, lošu majku i to sve na čelu sa Slavnićem. Ja ću to da osporim sa raznim dokazima - govorila je Ana.

Koliko to boli? Je l' patite i da li Vam je teško u ovom momentu? - glasilo je pitanje

- Naravno da me boli, iznose se gnusne laži. Ali rekla bih samo da od koga je dobro je - poručila je Ana.

Kako su reagovala deca i šta su rekli kad ste izašli iz "Zadruge"? Je l' bilo kritika?

- Dosta stvari je iznešeno koje nemaju veze sa životom. Za pisma nisam rekla da se iznesu, to će biti dokaz što se tiče suda i svega što je Zvezdan izneo. Deca su svašta proživela, jer mi nismo iz ovog sveta. Život me je naterao da uđem u "Zadrugu", bilo je situacija da sam se čula sa Dejanom i to mi sad pakuju, ali meni je tad bilo lakše. Rekla sam stvari iz nemoći, patnje i nesnađnosti. Sve što sam radila nisam razmišljala, ja nisam znala da će to da ide do tolikih razmera i da sam sama sebi uskočila u stomak jer sam čula i savetovala se, a ispada da sam se pripremala, a radila sam to iz nemoći i patnje - govorila je Ana.

