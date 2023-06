ŽELIM DA DŽELATI DOBIJU ZASLUŽENE KAZNE Šavija i Ana Ćurčić se udružile u borbi protiv NASILNIKA, traže kaznu za Karića i Slavnića

Bivši zadrugar Stefan Karić optužen je da je starleti Nataši Šaviji naneo teške telesne povrede. Nataša se ovim povodom u medijima u više navrata oglašavala, a podršku joj je pružila i drugoplasirana učesnica "Zadruge 6" Ana Ćurčić, koja je, kako je navela nedavno svog bivšeg partnera Zvezdana Slavnića takođe tužila za nasilje.

Naime, Ana je objavila video snimak Nataše Šavije na kojem starleta pokazuje svoje povrede lice, te napisala "stop nasilju nad ženama".

Podsetimo, Nataša Šavija brutalno je pretučena na jednoj svadbi od strane Stefana Karića, nakon čega je odmah završila u bolnici sa teškim povredama, a sada se nalazi na kućnom lečenju.

Starleta je nedavno bila hospitalizovana po drugi put, jer joj je rana nakon operacije zagnojila, a na sve to je dobila i bakteriju. Ipak, iako je prošao određeni period nakon brutalnog napada, po svemu sudeći, ona se nije upotpunosti oporavila.

"Bio je tako težak prelom da nije moglo da se uradi sa jednom operacijom. Posle mesec dana, oko mi je još modro i spušten kapak. Nadam se da ću biti bolje i da ću psihički biti bolje", rekla je Šavija, kojoj su najveća podrška roditelji.

"Karić je za doživotnu. Nije me ubio odmah, a realno je mogao da me ubije. Nemam reči. Ako ne bude optužen, ja ću ovim da se bavim doživotno. Da neko tako nešto uradi, da mi ovako slomi jagodičnu kost", rekla je Nataša, koja je upitala ko je to Stefan Karić da njoj presudi.

