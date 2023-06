BRENA GLAVNI KRIVAC ZA RASKID VEZE SVOG SINA I GLUMICE! Viktor Milicu otkačio preko poruke: Evo zašto je pevačica NIJE PODNOSILA

Lepa Brena bila je glavni inicijator nedavnog raskida ljubavne veze njenog sina Viktora Živojinovića i Milice Tomašević.

Kako saznajemo od dobro obaveštenog izvora, do Brene su s više strana došle informacije o glumičinom privatnom životu, koje se pevačici nisu svidele, pa je na sve načine pokušala, a na kraju i uspela, da sina razdvoji od Milice, s kojom je bio u vezi duži vremenski period.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Instagram

Iako mu je majka više puta objašnjavala da Milica nije dobar izbor za njega, on za to nije mario, a jedan od njegovih poslednjih pokušaja je bio da ih upozna prilikom zajedničkog putovanja za Crnu Goru, ali Brena za to nije htela ni da čuje.

- Viktor je na sve načine pokušavao da devojku zbliži s majkom, ali bezuspešno. Brena je nije gotivila od početka. On je imao plan da povede Milicu sa sobom u Crnu Goru, kad je s majkom išao kao njena pratnja na romsko veselje u Dobre vode. Cilj mu je bio da tamo svi zajedno provedu neko vreme i da se malo bolje upoznaju. Brena za to nije htela ni da čuje i nije bilo šanse da popusti. Viktoru nije bilo svejedno zbog toga. Baš se iznervirao, te je odlučio da sam ode na more i da razmisli šta će i kako će dalje - priča naš izvor, pa objašnjava i kako je Živojinović raskinuo s glumicom iz serije "Igra sudbine".

foto: Damir Dervišagić, Printscreen/Instagram, Kurir

- Kad je shvatio da protiv majke ne može, nakon nekoliko dana na jahti ohladio je glavu i razmislio o svemu. I sam je shvatio da je počelo da mu smeta što je u poslednje vreme Milica imala sve više intimnih scena u seriji u kojoj igra. Raskinuo je s njom preko poruke. Napisao joj je da treba da naprave malu pauzu i da želi da se posveti biznisu. Kad je javio Breni da ju je poslušao, baš se obradovala. Bilo joj je drago da je i sam shvatio da je to najbolje za njega - završava naš izvor.

Pokušali smo da stupimo u kontakt s pevačicom, ali nam se ona nije javljala na poznati broj telefona.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen

Podsetimo, lepa glumica je jednom prilikom za medije imala samo reči hvale o celoj porodici Živojinović.

- Viktor je sjajan momak. Kad žene biraju muškarca, treba da gledaju kakvi su mu roditelji, odnosno genetika. Viktor ima sjajnu genetiku, što ne čudi, s obzirom na to da mu je majka Lepa Brena, a otac Boba. Sjajno su ga vaspitali, a i mnogo mi je lep - rekla je svojevremeno Milica.

foto: Kurir

Kurir.rs

Bonus video:

00:09 Viktor Živojinović na koncertu Lepe Brene