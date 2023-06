EDITA ARADINOVIĆ SE ZALJUBILA! Pevačica sve priznala i objavila na društvene mreže: Imam krokodile u stomaku

Ljubavni život Edite Aradinović privlači veliku pažnju, a novom objavom na društvenoj mreži Instagram zagolicala je maštu svojim pratiocima.

Pevačica je javno priznala da misli da se zaljubila.

Podsetimo, Edita nije po svaku cenu ulazila u veze, samo kako bi imala nekoga pored sebe, i kaže da se samo za jednog partnera kaje, jer je bio loš čovek.

- Imala sam lekcije, jednu vezu za koju se zaista kajem, nikad nisam bila sa muškarcem koji je loš čovek, što se tog puta desilo i bilo je svakako kratko, i nebitno. Sve ostalo mi je super. Kasno sam to doživela, mislila sam da mi se to neće desiti, zato što stvarno pažljivo biram i vrlo vodim računa o svom privatnom životu i to sa kim se družim, a kamoli sa kim spavam. Tog puta sam se stvarno ogrešila jer je imao ogromnu masku - rekla je pevačica.

