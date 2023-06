POZNATI REPER OTKRIO POL BEBE! Gazda Paja postaje tata po drugi put a evo da li će sin dobiti brata ili sestru

Gazda Paja uskoro će dobiri drugo dete, jer je njegova supruga Vesna uveliko u šestom mesecu trudnoće.

- Zahtevna je trudnica, al' je lakše što je drugi put. Pozitivna je stvar. Mislim da sam dobar otac, da radim sve što treba. Ograničenja u vaspitanju moraju da postoje. Kad postaneš roditelj skapiraš da si ti taj koji mora da se menja za neke stvari. Poenta je da usmeriš dete - kazao je on.

- Ostavio sam supruzi da izabere ime za drugo dete, jer sam ja izabrao za prvo. Ukoliko deca žele da se bave mojom profesijom, zašto da ne, pomogao bih - istakao je za "Blic" Gazda Paja.

- Moja supruga zna sa kim je u vezi, šta se dešava u ovom poslu. Kapira me, podržava me u tome. Ima ljubomore, ima svega, to je normalno. To je ljubav, to se mora. Šta mi zamera? To je privatno, to držim za sebe - kazao nam je, da bi potom u emisiji Ognjena Amidžića otkrio da čekaju - devojčicu.

Gazda Paja je, inače, 2020. godine postao otac, kada je njegova žena rodila dečaka.

