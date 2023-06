GRUDI SAMO ŠTO NE ISPADNU IZ KUPAĆEG: Anja Mit objavila vreli snimak s plaže i pokazala kako uživa s mužem PILOTOM

Glumica Anja Mit, trenutno odmara u Grčkoj sa svojim suprugom, pa je podelila delić atmosfere sa letovanja.

Anja je, naime, objavila snimak u kom pozira na ležaljci, a bujne grudi su joj u prvom planu.

"Vau, prezgodna", "predivna si", "omiljena glumica"... su samo neki od komentara.

Kako se može videti po snimcima, Anja i njen suprug Ognjen se odlično zabavljaju na odmoru. Kokteli, sunčanje, uživanje u dobroj hrani i muzici sastavni su deo njihove svakodnevnice na ovom putovanju.

Glumica Anja Mit i njen izabranik Ognjen Vesić, koji je inače pilot, izgovorili su sudbonosno "da" pre skoro tri godine.

Glumica je svog supruga upoznala dok je bila angažovana kao voditeljka jedne emisije, a svojevremeno je za domaće medije pričala na tu temu.

- Upoznali smo se na snimaju emisije koju sam tada vodila. Imala sam zadatak da letim avionom, a on da upravlja jer je pilot. Bila je to ljubav na prvi pogled i let koji ću zauvek pamtiti. Posle svega par meseci veze počeli smo da živimo zajedno i uveliko pričali o sledećem koraku, braku - rekla je Anja jednom prilikom za „Story“.

Glumica dugo nije želela da u javnosti govori o svojoj ljubavi, a privatnost je krila od svih.

- Osvojio me je odmah i veoma sam srećna, mnogo mi je lepo s njim. Uživamo zajedno. Ne objavljujem zajedničke fotografije na društvenim mrežama jer se moj partner ne bavi javnim poslom i zbog toga želi da našu privatnost čuvamo - rekla je glumica svojevremeno.

