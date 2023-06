RODILA ĆERKU U 52. GODINI! Bivši partner nije hteo da čuje za njih, prošla pakao zbog finansija, a o ocu ćerke rekla samo jedno

Glumica Ljiljana Jakšić Salveta samohrana je majka devojčice Darije koju je rodila u 52. godini. Kako je Ljiljana ispričala u jednom svom intervjuu, omiljeni predmet njene mezimice u školi je veronauka, zbog čega preslatka Darija često i majku uputi u običaje vezane za hrišćanske praznike.

- Ona ide na veronauku i to joj je jedan od omiljenih predmeta. Jako mi je drago da je to zanima. Odlazak u crkvu bi trebalo da postane običaj. Ona se i sama seti i čak i mene podseti. Da shvati da je poštovanje mnogo važno, da je ljubav najvažnija od svega i da je neki lep način ophođenja i komunikacije važniji od svega - istakla je glumica Ljiljana Jakšić Salveta.

Glumica je govorila i na koji način vaspitava ćerku.

- Druženje sa drugarima i rodbinom, kao i sa njenom braćom po "baki". Baka je žena koja ju je čuvala kada je bila mala. Mnogo ih voli. Druženje, igranje, radost sa drugarima je nešto što pokušavam da joj pružim - kaže Ljiljana Jakšić.

Da podsetimo, Ljiljana Jakšić suočila se sa finansijskim problemima tokom pandemije korona virusa, a govorila i o svom bivšem partneru sa kojim ima ćerku i koji nije u njihovim životima.

- Nisam baš odlučila da to bude u ovim godinama, nego su se okolnosti namestile. Od prvog trenutka i pre nego što se desilo i dan-danas, ja sam presrećna žena. Darijin osmeh, ne njena reč, već samo pogled i misao o njoj je nešto što mi čini život radosnim. Ni u trenucima kada mislim da ne stižem, da padam od umora, da ne mogu više, kad pomislim da mi je iscurila sva energija, kad je ona u pitanju nađe se snaga. A uvek je ona u pitanju. I kad radim - radim jer je to neophodno zbog nas dve, zbog naše male porodice. Kada idemo u obilazak ili gde već, potrudim se da njoj prija, da nju to nešto nauči, sva je akcija usmerena na to da njoj bude dobro, da nama bude dobro - ispričala je za Blic.

Nama nikakve pomoći od Darijinog oca.

- Ne. Nemam čak ni dečji dodatak. Kad radim, visina moje zarade mi ne daje na to pravo. Ne znam da li postoji ikakva pomoć za samohrane roditelje. Srećom da sam tip štediše, pa se snalazim nekako.

