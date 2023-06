"NEMAJU NI TURCI NI MEKSIKANCI SAPUNINCU KO MI" Nikolina priznala da je Vidoje umro dok je bio s drugom, Borna jedva DOČEKALA! RAT

Nakon što je voditeljica Nikolina Pišek potvrdila nagađanja o okolnostima smrti pokojnoga muža Vidoja Ristovića, nije trebalo dugo čekati na reakciju Borne Kotromanić.

Njih su dvije u sukobu prošle godine, a ovog puta Borna nije imenovala o kome govori. Naime, prošli put objavila je privatnu fotografiju s Vidojem.

'Nemaju ni Turci ni Meksikanci sapunicu ko mi. Celi Balkan svaki dan željno prati nove epizode, glavna junakinja poznata, zaplet u toku, rasplet se još ne nazire', poručila je preko Instagrama.

Podsetimo, Nikolina je dušu otvorila kolegici Tatjani Jurić u gostovanju na podcastu Skip Or Beep. U trenutku kada su joj javili za smrt supruga Nikolina je sa kćeri bila u Zagrebu, a Vidoje je dan kasnije trebalo da im se pridružiti, to se nažalost nije dogodilo.

foto: Printscreen, Instagram

#Nazvala me njegova majka, to je bilo u neke sitne noćne sate, ja igrom slučaja nisam spavala, ne znam zašto...rekla je - Vido je umro, a ja sam rekla - Je li Vama dobro? Što se događa Marija? Jednostavno to neko vreme nisam procesuirala...', rekla je Pišek.

'O smrti tvoga muža nema trača koji nismo čuli, umro je na drugoj, bio je na masaži, ti ne skrivaš da si sve te tračeve i čula i pročitala, nijedan te nije iznenadio jer je već i ta istina bila bizarna kako si i sama rekla... Želiš nam reći tu istinu?', pitala je Tatjana, a ona je odgovorila:

'Pa manje više sve što je napisano je istina!' Na pitanje je li je to iznenadilo i jesu li bili verni jedno drugome, Pišek je priznala: 'Pa ja jesam!'

'Znači bio je na masaži?', direktna je bila Tatjana.

'Bila je prisutna jedna ženska osoba u privatnom stanu, ja više ne znam i kako se ona zove, toliko mi je to važno, koja je priznala da je bila u nekakvoj vezi sa njime, a moj svekar je to formulirao kao masaža... Sve je jako čudno uglavnom zdravstveni nalaz je potvrdio da je umro od zastoja srca', kazala je Nikolina.

kurir.rs/story.hr

Bonus video:

01:08 Nikolina Pišek u donjem vešu