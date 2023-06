NA IVICI ŽIVOTA I SMRTI, DROGA, VERENIK JOJ PUCAO U GLAVU... Strašne sudbine i prokletsvo Kursadžija

Glumce iz popularne serije "Kursadžija" igleda da su šibali hladni vetrovi sudbine. Neki su bili na ivici egzistencije, neki na ivici života i smrti, neki ostavljeni, a neki sa one strane zakona.

Branko Vidaković uhvaćen sa drogom

Glumac Branko Vidaković uhapšen je pre tri godine na Vračaru, kada je kod njega pronađeno više od 30 grama heroina. Branko je priznao je policijskim istražiteljima da je dugogodišnji narkom i da je droga bila za njegovu ličnu upotrebu pošto već dugo konzumira heroin. Glumac je za to pravosnažno osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 100.000 dinara.

Đuro Palica na ivici života i smrti

Branku Baboviću, poznatijem kao Đuru Palici lekari su godine 2016. hitnom operacijom debelog creva spasli život.

Bilo je jako kritično. Mislio sam da neće sve dobro proći jer sam dugo trpeo bolove. Srećom, sve je završeno bez većih problema. Sve je ovo prošlo dobro zahvaljujući hitnoj službi VMA i lekarskim timovima koje predvode Milev Boško i Saša Dragović - rekao je tada Branko Babović.

Tvorac šoua na rubu siromašta

Glumac Saša Pantić, takođe poznato po serijalu "Kursadžije" zasukao je rukave i sam je jednog leta prodavao karte na šetalištu u Budvi, nadajući se da će mu predstava doneti novac kojeg je tada bilo veoma malo. Saša Pantić je bio idejni tvorac ovog šoua i tumačio je lik Albanca.

A u ispovesti iz 2017. godine otkrio je da mu je usled tromboze koju je dobio prelomom kostuju stopala - život visio o koncu.

- Moja priča započinje onog trenutka kada sam slomio stopalo na ulici, tačnije dve kosti. Pio sam određene medikamente, ali nakon nekoliko dana mi je otekao list. Osećao sam da se zamaram, imao sam jake bolove u grudima i imao sam subfebrilnu temperaturu. Nešto mi je govorilo da treba da odem kod lekara iako sam smatrao da sam zdrav kao dren. Divan čovek iz Hitne pomoći me je posavetovao da postoji mogućnost da se radi o trombu i poslao me u Ortopedsku kliniku na Banjici. Otišao sam tamo i rekli su mi da nisam za njih već da idem na vaskularnu kliniku. Došao sam do Urgentnog centra, gde su izuzetni stručnjaci, radnici i jako požrtvovani za pacijente. Moram to da hvalim zato što jeste tako. Uradili su mi EKG i ultrazvuk srca i konstatovali da sam potpuno zdrav. Onda su predložili skener pluća gde su ustanovili da imam tri tromba u desnom plućnom krilu i emboliju pluća.

Tada su mi rekli da sam u zadnji čas došao, ne znam da li bih preživeo tu noć ili sledeću?! Ujutru su me odmah smestili u sobu broj 13, moj taličan broj - pričao je tada za medije.

Ljiljana Jakšić Salveta - partner je ostavio

Kada je u 52. godini saznala da je u drugom stanju, javila je partneru, ali je on odlučio da je upravo zbog toga ostavi. Zato se Ljiljana Jakšić Salveta sama odvažila da rodi ćerku i na početku šeste decenije odgaji Dariju.

Kada bi čovek znao gde bi pao, on bi seo. Ako bi se dotle išlo u razmišljanju, ljudi ne bi bilo. Isto tako, ja ću se potruditi da ostvarimo izuzetno blizak odnos i da je naučim mnogim stvarima u životu, da nauči da razume ljude oko sebe i njihove postupke i da nauči da je oprost nešto što je mnogo važno. Moraće da razume splet okolnosti i hiljadu razloga zašto ja nisam mogla nju da imam ranije, a jako sam je želela- iskrena je bila Ljiljana u razgovoru za "Blic" 2017. godine.

Glumicu Ivanu Panzalović u septembru 2017. godine verenik je pokušao da ubije pucavši joj u glavu, a onda je izvršio samoubistvo. Pogođena je metkom u glavu posle čega je usledila operacija, ali se na svu sreću oporavila.

