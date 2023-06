ANĐELA S MODRICOM ISPOD OKA TRAŽILA SPAS OD ZVEZDANA? Prošla kroz pakao u stanu u Beogradu, roditelji skupljaju DOKAZE za sud

Anđela Đuričić nakon diskvalifikacije je zajedno sa Zvezdanom Slavnićem otišla u stan kod njegovog oca Moke Slavnića gde je neko vreme vladala idila.

Mediji su danima brujali o kontroverznom rijaliti paru, a Anđela je iznenadila sve kada je pre nekoliko dana spakovala kofere i krenula u Crnu Goru. Samo dan pre njenog odlaska ona je snimala lajv na društvenoj mreži Tik Tok gde su njeni pratioci primetili modricu koju je imala ispod oka. Ona je sutradan nasmejana krenula na aerodrom, Zvezdan ju je ispratio, a čim je stigla u Crnu Goru ona je raskinula sa Slavnićem, pa sve navodi na to da je ona bila žrtva fizičkog nasilja u stanu na Novom Beogradu.

Inače, Anđela je u rijalitiju jednom prilikom rekla da jedina stvar koju nikad ne bi oprostila Zvezdanu je fizičko nasilje.

Anđela se na ovu temu nije oglašavala i nije otkrila šta se dogodilo, a sada se oglasila njena drugarica za domaće medije i progovorila o navodnim detaljima raskida sa Zvezdanom Slavnićem.

foto: Printscreen

- Anđela ne želi da govori o razlozima zbog kojih je odlučila da ostavi Zvezdana, ali je rekla da je njihov odnos napolju sličan onom koji su imali u rijalitiju. Znamo svi kakav je to odnos bio. Ne želim da je zapitkujem, sama će reći da li je stvarno udario kada dođe vreme za to. Imam utisak da je jedva čekala da stigne u Crnu Goru i da ga ostavi - rekla je Anđelina drugarica za "Star" i nastavila.

- Čim je došla njeni roditelji su primetili da ima manju modricu ispod levog oka i pitali su je da joj je to on napravio, ako jeste da će im to biti dokaz na sudu da je fizički maltretirao jer planiraju da pokrenu krivični postupak protiv njega. Međutim, ona se pravdala da je nije udario i da joj je pukao kapilar. Njeni joj baš nisu poverovali, jer znaju da želi da ga zaštitim ali su sada srećni što se vratila kući i više je neće puštati da ide u Beograd. Oni čuvaju i sve snimke iz Zadruge na kojima je on hvata za vrat, a ima i snimak kako joj udara šamar. Rekli su joj da se ne boji i da bude iskrena, ali ona tvrdi da nije digao ruku na nju i da su raskinuli iz drugih razloga - priča Anđelina drugarica.

foto: Printscreen

Podsetimo, Anđela Đuričić je šokirala kada je otkrila zbog čega je Zvezdanu prešla preko flerta s njenom drugaricom Aleks Nikolić, prevare sa Majom Marinković. Varao je i bivšu ženu Anu Ćurčić.

- Muškarac koji voli žene sa 20 godina voli ih i sa 40, pa i 60. Jednom ženskaroš, uvek ženskaroš! Zauvek će voleti da pogleda ispod ženske suknje. Međutim, verujem da Zvezdan sada želi miran porodičan život. Ima ćerku od 18 godina, ali priželjkuje sina. Želim da mu rodim tri sina! Sve što sam pričala u "Zadruzi" da bih volela s njim da ostvarim i dalje mislim - istakla je Anđela i dodala:

- Ana i Zvezdan najbolje znaju šta se dešavalo između njihova četiri zida. Pravila je od njega monstruma, a onda mu napisala ljubavnu pesmu. Volela ga je, ali nije htela da prizna! Za sve što sam mislila da laže na kraju je ispalo da je baš tako iako nisam imala nijednu informaciju iz spoljnog sveta. Osećaj me ne vara! Verujem da je varala Zvezdana sa Acom Bulićem. Sudeći po njegovim izjavama da su se viđali i išli na ručkove, ali i njihovom sadašnjem odnosu, ispada tako. Sumnjiva mi je bila priča da se odjednom pojavio njen bivši dečko i da 13 godina nisu bili u kontaktu - zaključila je ona za "Republiku".

kurir.rs/star