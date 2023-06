NISMO KUME, NITI SMO IKADA BILE: Kačavenda bez milosti o prijateljstvu sa Anom, Buliću i UKRADENOM NOVCU od fanova!

Milena Kačavenda i Ana Ćurčić dugogodišnje drugarice i kume od kada se završila šesta sezona u žiži su javnosti zbog izjava koje su kako kaže Ana bile kontradiktorne.

Kačavenda je demantovala nedavne navode da je uzela novac od Aninih fanova i detaljno objasnila šta se dogodilo sa grupama koje su se bavile malverzacijama.

Na samom početku objasnila je zašto se ponovo uključuje u temu Zadruge iako je rekla da je ovo za nju prošlost.

- Želela sam da se povučem ali morala sam da se javim danas zbog svih navoda. Biti drugo mesto nije mala stvar u onom leglu zmija. Da nije bilio mene, ne bi bilo Ace Bulića i ne bi Ana osvojla toliko glasova. Sve je to jedna velika istina! Za sve njene kontradiktornosti, ja sam mesecima radila. Možda jesam preterala, možda sam bila ostrašćena kako je rekla, da sam htela da ga uništi, jesam... Ali, mnogo toga nije tačno. Ono što je spomenula kod Šopićke, rekla sam joj privatno a ona je to rekla javno, zato ću ja sada morati da spomenem. Ja sam bila drug do kocke i do zadnje kapir krvi. Od danas, sve što bude rečeno a da nije istina, zakonski ćemo rešavati. Ja nisam profesionalni PR ali očigledno mi nije išlo toliko loše, maksimalno sam se trudila - govorila je Milena i nastavila:

- Za novac i za one priče ja prvi put čujem. Ja ne znam ko su ljudi iz grupe "Feniks", niti sam učlanjena iz te grupe. Meni su Aca Bulić i Anina ćerka rekli da su u pitanju prevaranti, te sam sve blokirala jer me takve stvari ne interesuju. Nakon toga nastala je grupa "Lavice", a o Hristini iz Bujanovca, govoriću posebno. Bila je plaćena za to što je radila a ja to nisam ni znala. Poslednje dve nedelje, ta grupa je radila protiv mene. Osuđivali su me, na primer, zašto sam rekla da Bulić ima suprugu kod kuće, jer to šteti Ani... Na kraju sam bila blokirala i izbačena iz te grupe. U jednom momentu su govorili da mi je loš odabir za haljinu... - nastavljala je Milena.

- Mislila sam da sam zaslužila jedno "hvala", od Ane a koje nisam dobila. Ta neka iz Bujanovca ispada da je bitnija od kume koja je tu 30 godina. Novac nikada nisam uzela, a jednom kada sam na Instagramu napisala da neko ukoliko neko želi da joj pošalje poklon da se obrati meni, njena ćerka me je zamolila da obrišem jer ispada da prosim. Neka mi neko da potvrdu da sam uzela novac - izjavila je Milena.

Ana je u emisiji Narod pita na pitanje da li joj je Milena kuma, nakon kratke pauze rekla samo: "Hajmo na neku drugu temu", što je Milena sada javno prokomentarisala.

- Evo reći ću i ja šta imam. Ona je imala dramsku pauzu od 20 sekundi na to pitanje. Evo, ja kažem, Ana i ja nismo kume, niti smo ikada bile - izjavila je Milena.

