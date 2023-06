OGLASILA SE ANA ĆURČIĆ NAKON BRUTALNIH REČI KAČAVENDE: Ovo mi se ne sviđa, pravi mi problem...

Nakon što je Milena Kačavenda, koja je u javnosti postala poznata kao "kuma" Ane Ćurčić, održala "lajv" na društvenoj mreži Instagram, isto je uradila i drugoplasirana učesnica šeste sezone "Zadruge" i odgovorila na prozivke na njen račun.

Naime, Kačavenda je iznela niz optužbi na račun Ćurčićeve, ali i Ace Bulića, s kojim je šurovala u spoljnom svetu tokom svih dešavanja u rijalitiju, te istakla da joj se Ana nijednom nije zahvalila nakon napuštanja imanja u Šimanovcima, kao i da se nije oglasila povodom priča da je krala novac od fanova.

- Ja Milenu poštujem, ne znam šta se desilo. Trebalo je da se vidim sa njom, ali ona je odlučila da izađe javno i iznese neke informacije, mislim da je ovo tek sad preterivanje. Ja sam ostala korektna, zvala sam je, ali je ona odlučila da odradi sve na svoj način, kako je ona htela. Moj život je u pitanju i mislim da je kulturno da se poštuje ono kako ja odlučim, šta je tačno, šta nije, to je moja stvar i ja to najbolje znam. Ne osporavam da me je iko branio, zahvalna sam, ali ovo mi se ne sviđa. Problemi se rešavaju u četiri zida, ali očigledno ona ima potrebu da sve bude javno. Ja nemam potrebu za tim, nisam htela da dozvolim da novinari prave priču od ovoga, ali ona želi da odbrani sebe, iako nema za šta da se brani... Šta da kažem, pravi mi problem, ali nema veze - istakla je Ana u svom "lajvu".

