UROŠ ĆERTIĆ SE OŽENIO U TAJNOSTI! Kaskader osvojio 13 godina mlađu devojku, kliknuli na prvu, a evo ko je ONA

Bivši zadrugar i kaskader,Uroš Ćertić, oženio se danas sa 13 godina mlađom fitnes instruktorkom.

Uroš Ćertić venčao se danas u Beogradu sa svojom izabranicom. Večiti neženja, kako su ga mnogi nazivali, kaže da je nakon nepuna dva meseca odlučio da oženi 13 godina mlađu fitnes instruktorku iz Novog Sada.

foto: Printscreen/Instagram

- Prvog maja smo Dajana i ja stupili u kontakt do šestog smo se već zaljubili. Našli smo se u Novom Sadu i tada smo i započeli vezu. Posle tri sata sam jok rekao da sam spreman da je oženim. Ona me je iznenadila jer mi je objasnila kako je znala čim me je upoznala da ću ja biti njen muž - kaže kaskader.

Ćertić priznaje da je zgodnu Dajanu koja radi kao fitnes instruktorka u Novom Sadu verio odmah posle mesec dana veze:

- Na mesečnicu, šestog juna sam je verio. Nisam hteo mnogo da čekam i danas smo se venčali - rekao je kaskader.

foto: Printscreen Instagram

Uroš nije želeo da pravi veliku svadbu već je nakon građanskog venčanja posetio jedan restoran u samom centru grada gde su i proslavili.

- Uradili smo to u krugu porodice nisam pravio ništa veliko. Nervira me kada na svadbe dođu neki rođaci koje samo tada vidim i nikad više. Dođu da bi našli neku zamerku. Nama je lepo uživamo u našoj sreći.

Kurir.rs/Informer

