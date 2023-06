DALILA UPUTILA JAVNE ČESTITKE DEJANU DRAGOJEVIĆU! Starleta progovorila o bivšem, pa ga VINULA U NEBESA: Evo u kakvim su ODNOSIMA

Bivša zadrugarka, Dalila Dragojević,po prvi put je javno progovorila o pobedi Aleksandre Nikolić, inače bivšoj devojci njenog bivšeg muža, a onda se osvrnula i na razvod od Dejana Dragojevića, i tim povodom sve iznenadila, količinom lepih reči.

Dalila se na samom početku osvrnula na spekulacije kako se povukla iz medija, te je tom prilikom otkrila i glavni razlog.

foto: Nemanja Nikolić, screenshot

- Povukla sam se zbog posla, naravno. Moj posao mi ne dozvoljava da provodim vreme po raznim medijima. - istakla je Dragojevićka, a onda je otkrila da li je skupoceni automobil dobila na poklon ili je sama sebi priuštila:

- Znaš kako, Dalila šta god da kupi, mediji bruje te bruje. Ja jednostavno želim da postavim na društvene mreže uvek nešto što je lepo i kvalitetno i onda to mediji prenose. Poklonila sam sama sebi. - dodala je Dalila i priznala da nikada nije zavisila ni od jednog muškarca, te da su mnoge od njih nosila na svojim leđima.

foto: Nemanja Nikolić, Printscreen

Često kruže razne spekulacije da bivša Zadrugarka zarađuje veliku svotu novca preko Tiktok naloga gde svakodnevno snima prenose uživo, te joj pratioci i fanovi "uplaćuju novac", a ona je sada rešila da stane na put navodima i otkrije pravu istinu o njenim prihodima.

- Dosta ljudi postoji koji se ne razumeju toliko u Tiktok. Ne razumeju se u to da postoje ljudi koji se nazivaju gifterima, tako da ja nisam samo lajver i ko prima te giftove, nego sam neko ko isto gifta ljude i uzvraćam nazad. Ja sam 44 lever giftera, što znači da je tu uloženo preko 150.000 dolara u taj profil, tako da nisam samo neko ko je uzimao, nego nego ko je davao, a to se na Tiktoku zove, respekt za respekt.

foto: Screenshot TikTok

S obzirom da je nakon izlaska iz rijalitija i razvod od Dejana, svako krenuo svojim putem, Dalila je sada odgovorila na pitanje "šta misli da je njen bivši muž pomislio kada je video njen novi automobil?", te iznenadila odgovorom.

- Verovatno se Dejan ne bavi mojim autima, niti mojim likom i delom. Ne znam da li je on nešto pomišljao, ali i ako jeste, smatram da je to onako sve najlepše. Mislim da mi je poželeo negde sreću u svojoj glavi jer je on uvek želeo da ja budem ostvarena, bar koliko se sećam iz prošlog vremena, ako se nešto nije promenilo. Ja sam srećna što je on sebi kupio automobil, vidim da i on napreduje. Znaš kako, ljudi te obaveste iako nismo u toku. Mi smo blokirani jedno drugome apsolutno svuda, ali sam u toku da je sebi kupio novi automobil, tako da mu ovog puta čestitam. - otkrila je Dalila i priznala da smatra da je Dejan sada srećan i da voli, te da mu ona uopšte nije potrebna u mislima, a onda izjavila da je njihova priča završena i da se fanovi ne nadaju pomirenju.

foto: Printscreen

Ona je na kraju prekomentarisala pobedu Aleksandre Nikolić i iznela da li je po njenom mišljenju ista zaslužena:

- Aleksandra Nikolić, bivša Dejanova devojka. Pa, kako da kažem. Iskreno, u ovoj sezoni koju ja nisam pratila, zbog kompletnih dešavanja i svega što je bilo, smatram da su Lepa Mića i Zorica zaslužila pobedu. Zaista, pobednicu ne bih komentarisala, ako je tako narod odlučio, narod zna zašto ju je izabrao. Imaćemo priliku u narednom periodu da vidimo šta će i da ostvari pobednica, čime će da se bavi, verovatno će da nas i prosvetli da i mi krenemo nekim novim koracima da sledimo, tako da eto, toliko.

Ona je takođe istakla da bi Aleksandru ugostila u svojoj emisiji kao pobednicu Zadruge 6, ali isto tako otkrila da Filip Car nikada ne bi mogao biti gost u istoj, te da nikada ni ne bi bio pozvan.

