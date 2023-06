VELJKO KUZMANČEVIĆ U ZAGRLJAJU NAJBOGATIJE SRPKINJE! Mlađa je od Verice, a na računu poseduje VRTOGLAVU cifru!

Veljko Kuzmančević, suprug Verice Rakočević, našao se u zagrljaju jedne od najbogatijih Srpkinja.

Na Instagramu pored zajedničke fotografije, kompozitor i suprug Verice Rakočević otkrio je o kome je reč:

„Žena zmaj, moja drugarica Rebeka Makdonald. Dobro došla u Beograd“.

Prema biografiji Rebeke Mekdonald mogao bi da se snimi uzbudljiv film. To je priča o ostvarenju američkog sna ili, u njenom slučaju, kanadskog. Pravim imenom Ubavka Mitić, u Kanadu je stigla 1975, u 22. godini. Nisu je interesovale studije medicine, iako ih je upisala. Nije imala neke velike planove, ali život se često postara za to umesto nas.

‒ Mislila sam da je Kanada zemlja potencijala. Tada sam bila relativno mlada, ali sam znala da sam sa životom u Jugoslaviji definitivno završila. Zato nikada nisam osećala nostalgiju, želju za povratkom. Kada donesem neku odluku, totalno se fokusiram na nju i ništa ne može da me spreči u njenom sprovođenju – rekla je svojevremeno za magazin Biznis.

‒ Dolazak u Kanadu bio je šokantan za mene. Tada je ovde bilo malo emigranata, bilo je sve drugačije nego danas. Na emigrante su gledali kao na nižu klasu. Čim ne govorite jezik i ne znate pravila ponašanja zemlje, vi ste građanin drugog reda. No, imala sam strašnu želju da uspem, da dokažem roditeljima da ja to mogu. To je bila glavna pokretačka snaga.

Najveću prekretnicu u njenom životu predstavljao je brak. Udala se za Pirsona Makdonalda sa kojim je dobila dvoje dece. Promenila je i ime. Muž joj je, kako je rekla, otvorio vidike, uz njega se učila poslu. Danas poseduje kompaniju „Just Energy“, za koju radi 1.300 ljudi. Snabdeva gasom skoro dva miliona potrošača širom Kanade i Sjedinjenih Država, a njen biznis vredan je dve milijarde dolara. Nekoliko puta u Kanadi je proglašavana za poslovnu ženu godine.

‒ Bio je to trnovit put. Mnogo je teže nego što mladi misle. Zapad nije za svakog, tamo je veoma teško opstati. Kada ste mladi, ne razmišljate mnogo. Ali, nikada nisam zažalila. Ponosim se što sam Kanađanka srpskog porekla – izjavila je za TV Hram.

Rebeka Makdonald podržava brojne dobrotvorne organizacije i bolnice, sarađuje sa fondacijama Novak Đoković i Ana i Vlade Divac, ima počasni doktorat univerziteta „Viktorija“ i kuću za odmor u Dominikanskoj Republici, u Torontu je podigla crkvu po ugledu na manastir Studenica, a često svrati i do zemlje u kojoj su njeni koreni.

