POMIRILA BI SE SA ZVEZDANOM SAMO DA...: Nakon raskida sa Anđelom, bivši zadrugar ubeđen da bi Ana SVE OPROSTILA Slavniću!

Nakon što su Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić raskinuli svoju kontroverznu vezu, svi se pitaju koji je sledeći korak Ane Ćurčić. Ona je nešto ranije najavila da je podigla tužbe protiv svog bivšeg supruga zbog zlostavljanja i da uopšte ne želi da se vidi sa Zvezdanom.

Ipak, u javnosti se dosta spekulisalo, a priča se i dalje, da li Ćurčićeva i dalje voli svog problematičnog bivšeg emotivnog partnera i kakve su šanse za njihovo pomirenje.

Svoju analizu Aninih emocija dao je i jedan od najučestaliji učesnik Zadruge, Lepi Mića.

Lepi Mića je ubeđen da bi Ana iskoristila ovu priliku i pomirila se sa Slavnićem, nakon samo jednog njegovog telefonskog poziva:

- Ana bi se pomriila sa Zvezdanom, samo kada bi on obavio jedan telefonski poziv. Znači, da joj on da do znanja da hoće da bude sa njom, ona bi prešla preko svega. Bez ikakvog blama bi mu sve oprostila, jer je duboko i debelo zaljubljena u njega. A i on to sigurno želi - rekao je Mića.

Ono što je iznenadilo u njegovoj daljoj analizi jeste tvrda da Zvezdan mnogo više voli Anđelu, nego što je sirena iz Đenovića volela njega. Po njegovom mišljenju, to se kod Slavnića ne vidi jer on ne ume da iskaže svoje emocije.

- Da je stao iza te devojke, umesto što ju je vređao i ponižavao, on bi bio Bog, a Anđela bi pobedila. Njegova ljubav je zapravo jača od njene, samo je on muško, pa mu je to teže da pokaže, glumi neku muškarčinu. Njemu je imponovalo što je sa tako mladom i lepom devojkom. Svakako nije lepo ono što joj je tamo radio, baš mu je diskreditovao i omalovažavao - objasnio je Lepi Mića za "Svet".

