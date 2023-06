LJUBAV IM POČELA U KAFANI, A NAKON TOGA SE VENČALI! Beki Bekić se zaljubio na prvi pogled, a zahvaljući njemu ODRŽAO BRAK!

Beki Bekić uživa u skladnom braku sa suprugom Nadom koji traje neverovatne tri decenije, a pevač tvrdi da u njihovom odnosu nikada nije bilo trzavica na šta je ponosan. Zbog toga je sigurno jedan od onih koji sa velikim pravom mogu održati lekciju mladima o ljubavi i kompromisu.

- Jao, brak je… Mora čovek da bude tolerantan i da bude svestan da postoje greške sa obe strane, ali njih ne treba primati k srcu i ne treba ih pamtiti. Jedan je život i treba ga dostojanstveno i ljudski proživeti. Žena i ja se nikada nismo posvađali za 30 godina, to je više bila neka rasprava samo oko dece ili posla. Ipak uvek dođemo do rešenja i odgovora ko je u pravu. Nema toga da ja znam da sam pogrešio ali hoću da budem u pravu i to je to, kao ja sam muškarac i ne dam da žena bude u pravu- toga nema. I nikada nije teško da se kaže izvini - objasnio je Beki.

Bekićeva i Nadina priča počela je u kafani u kojoj je nastupao godinama i pravi je dokaz one čuvene da ljubav na prvi pogled ipak postoji.

- Nikada nisam razmišljao da li postoji neka bolja od moje supruge jer čim tako razmišljaš ili pogledaš drugu u smislu da želiš da budeš sa njom znači da svoju ženu ne zaslužuješ. Još dok sam bio klinac otac mi je govorio da vodim računa i da ne dozvolim da mi druge oči kažu da je vredelo ono što je bilo pored mene. Uvek čovek posle razvoda ukapira da je pogrešio i da je ta osoba otišla kod drugog jer su mu te druge oči pokazale da je to ipak vredelo- ispričao je pevač koji je i danas zahvalan svojim rpditeljima na pravim i sitinskim vrednostima koje su mu usudali još kao dečaku.

Da je ključ uspešnog braka razumevanje i kompromis ovaj bračn par dokazao je odavno. Ipak, ono što je mnogima privuklo pažnju je što pevač ne krije da se i dan danas čuje sa bivšim ljubavima.

- Treba biti svestan sa kim ulaziš u brak, jer ljudi se danas žene da bi se oženili! Ja sam danas sa svojim bivšim devojkama dobar prijatelj, nikada nisam ostavio zatvorena vrata. Nismo mogli dalje ali smo prijatelji i žena i to ne zamera, kao ni ja njoj, pa imala je momke pre mene (smeh)- istakao je Bekić, koji se svojevremeno prisetio prvog susreta sa svojom dragom.

-Svake subote je dolazila na moje nastupe, a ja sam poznavao njenu sestru, ali ja Nadu nikad nisam video… Ona je dolazila tu jedno četiri, pet godina dok sam radio non-stop devedesetih, uvek je dolazila i sa momkom i jedne noći sam došao ranije na posao i vidim Nadu sedi za stolom sa društvom i pitam kolegu: „Ko je ona devojka?“, on mi kaže da je to Nada. Samo sam mu odgovorio „Nju ću oženiti“, osetio sam tako neku energiju. Nakon toga smo se zabavljali godinu.

