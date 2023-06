IMAM U PLANU DA BUDEM SAŠA POPOVIĆ: Heni bez dlake na jeziku o karijeri, prijateljstvu sa Vojažom, ali i bivšoj devojci Mahrini!

Miloš Stojković Heni jedan od osnivača "Generacije zed", nastupao je na "Belgrade Music Week"- u, a za domaće medije priznao da nema tremu već nestrpljivo čeka još poslovnih uspeha.

- Prošle godine sam imao tremu, sada nemam uopšte, jedva čekam da izađem na binu - započeo je priču Heni, koji je nedavno raskinuo vezu sa mladom umetnicom Mahrinom, koja nastupa sutra.

- Znam da je sutra Mahrina ovde, ne verujem da ću doći da je slušam, jedino ako ne budem imao šta da radim. U dobrim smo odnosima, ali ne bih da zateknem ovde njenog novog dečka - rekao je pevač kroz smeh.

Mladi producent se zatim osvrnuo na prijateljstvo i saradnju sa najpopularnijim mladim reperom, Vojažom.

- Vojaža gledam kao brata, to je prvi lik koji sa kojim sam radio od početka. On je takav, mnogo me nervira i ja njega nerviram, ali nema zle krvi među nama. Sve je samo šala. Često mi se nameće pitanje da biram između Breskvice i Vojaža, ja ipak biram oboje - priznao je on.

Od svoje muzičke kuće, želi da napravi imperiju, a za to mu je uzor Saša Popović.

- Volim da kupujem skup nakit, ali tek sam krenuo da zarađujem veliki novac pa ne znam gde da ga potrošim. Razmišljam o tome. Kupio sam stan, hoću da kupim neka malo bolja kola, ostalo sve ulažem u karijeru. Ne smatram da imam veliku karijeru iza sebe, ali imam popularnost. Želim da budem dugo na sceni i da budem zapamćen. Imam u planu da osvojim Balkan, da budem Saša Popović i imam svoj "Grand Šou" - istakao je Heni, a celu izjavu poslušajte u snimku na početku teksta.

