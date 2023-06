JELENA TOMAŠEVIĆ O NENADOKNADIVOM GUBITKU: Srećna sam što sam uspela da ga učinim najponosnijim ocem na svetu!

Iza pevačice Jelene Tomašević je težak period jer je ostala bez oca, ali se trudi da teške momente podnese stoički.

Pevačica kaže da je njen pokojni otac bio jako ponosan kada ju je prošle godine video kako peva sa Bočelijem i da, kao i svi, nije bila spremna na njegov odlazak.

foto: Printscreen/Magazin In

– Zbog porodice sam poslednjih dana sve odložila, i album, i sve novo što sam pripremala. Želja mi je da to završim i predstavim nove pesme i organizujem novu turneju – istakla je Jelena koju smo sreli na “River festu”, gde je prošle godine pevala sa italijanskim tenorom Andreom Bočelijem.

Ona se prisetila trenutka da ju je tada iz publike, pored ostalih članova porodice, bodrio otac.

– Moj tata je prošle godine bio u publici, presrećna sam što sam uspela da ga učinim tada najponosnijim ocem na svetu. Nažalost, život se dešava svakog dana, uz porodicu i molitvu je sve lakše, ne postoji osoba koja je spremna na odlazak roditelja.

foto: Ivica Nikolić

Jelena se prisetila i toga koliko je bila ponosna kada joj je stigao poziv da se na velikoj pozornici nađe sa čuvenim muzičare, koji je u međuvremeno imao samo reči hvale za nju. Čak su zajedno nastupili i kasnije u Abu Dabiju.

– Prošle godine sam imala tu čast da nastupam sa maestrom Andreom Bočelijem i to je bio prvi festival, a ove godine sam bila u publici. Divne emocije i iskustvo me vezuju za ovaj festival. To se doživi jednom u životu ili dva puta, posle sam u Abu Dabiju nastupala sa Bočelijem. U Beogradu je bilo drugačije, ogromna trema i odgovornost – rekla je Jelena, te je dodala da li je u kontaktu sa Bočelijem:

– U kontaktu smo sa njegovim saradnicima, volela bih da se to ponovi. Divan je osećaj pevati sa njim.

foto: Promo

Tomaševićeva je krajem maja bila u Čikagu gde je imala koncerte, ali kako kaže, nije samo radila.

– Bilo je divno, videla sam se i sa drugaricom iz detinjstva, imala sam potpuni ugođaj, nisam samo radila, već sam malo i uživala, prisetila se kroz osmeh.

Ćerka svira klavir i ide na folklor Ćerkica Nina, koju ima u braku sa glumcem Ivanom Bosiljčićem njen je najveći ponos ali o talentu za muziku ili glumu ne diskutuju. – Ne mešam joj se previše u izbor. Išla je na odbojku, ritmičku gimnastiku, na atletiku jedno vreme i na kraju je izabrala folklor, drago mi je da je nismo nagovarali. To je čini srećnom. Kreće u peti razred muzičke škole, svira klavir. Sluša uglavnom stranu popularnu muziku, ali naravno da zna moje pesme, ima neke omiljene. Upoznata je sa trendovima, i zna sama da izabere šta je dobro, a šta ne, takve su joj i drugarice – istakla je ponosno pevačica i dodala: foto: Privatna Arhiva – Puštam je da sama pronalazi svoj zvuk. Dok je odrastala sam uticala na to šta je dobar tekst, koja je poruka kog teksta, što to nije dobro i obrnuto. Sada valjda i sama shvata šta bi trebalo da sluša.

Kurir.rs/Blic

